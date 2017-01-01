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ADIYAMAN (AA) - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonunca Adıyaman'da düzenlenen Kuşak Güreşi Yıldızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Yeni Mahalle Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona Eskişehir, Konya, Edirne, Sivas, Kahramanmaraş, Kütahya, Manisa, Antalya, Hatay, Zonguldak, Muğla, Amasya, Adıyaman, Adana ve Karabük'ten idareci, antrenör, hakem ve sporcular olmak üzere yaklaşık 250 kişi katıldı.

Vatandaşların heyecanla izlediği etkinliğin son gününde 5 sıklette müsabakalar yapıldı.

Adıyaman Gençlik Hizmetleri ve Spor Şube Müdürü Hüseyin Yaşar Sarıkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Başkanlığının faaliyet programında yer alan organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirtti.

Sarıkaya, 15 hakemin görev aldığı şampiyonanın Adıyaman'da yapılmasının mutluluğunu yaşadıklarını kaydederek, "Bildiğiniz gibi Geleneksel Spor Dalları Federasyonu, atalarımızın yaptığı sporu yeniden yaşatma anlamında yeni kurulan bir federasyon. Özellikle federasyonun kurulmasında katkı sağlayan Cumhurbaşkanımızın oğlu Bilal Erdoğan bu spora çok önem veriyor." dedi.

Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Kuşak Güreşi Teknik Komite Üyesi Faruk Şolpan da müsabakaların çok çekişmeli geçtiğini söyledi.

Federasyon olarak yıldızlar dalında ilk defa bir turnuva düzenlediklerini belirten Şolpan, "Amacımız, sporcuların Türkiye'nin farklı, güzel yerlerini görmeleri. Aynı zamanda tarihi kuşak güreşi sporunun tanıtılması ve gelişmesini sağlamak." ifadelerini kullandı.

Sporculardan Erkan Kalaycı, 6 yıldır judo yaptığını dile getirerek, şimdi de kuşak güreşiyle ilgilenmeye başladığını aktardı. Müsabakalarda ikincilik aldığını belirten Kalaycı, derece yaptığı için mutlu olduğunu kaydetti.

Şampiyonada dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.