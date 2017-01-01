Yaşlı kadının yamaç paraşütündeki görüntülerine yoğun ilgi

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MUĞLA (AA) - Muğla'nın Fethiye ilçesindeki Babadağ'dan geçen yıl torunuyla uçuş yapan 87 yaşındaki Halime Akcan'ın görüntüleri, sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Denizli'de yaşayan Halime Akcan, geçen yıl Ölüdeniz Mahallesi'ndeki yamaç paraşütü pilotu torunu Günay Tutgun'u ziyarete geldi. Tatili sırasında gökyüzündeki paraşütleri gören Akcan, yamaç paraşütü yapmak istedi. Babadağ'ın bin 700 metre pistine çıkan Halime Akcan ile Tutgun tandem (ikili) uçuş yaptı. Günay Tutgun, uçuşu kamerayla görüntüledi. Görüntülerde Tutgun'un zaman zaman paraşütün kontrolünü ninesine verdiği görülüyor. Günay Tutgun'un gökyüzünde, "Ninem çok iyi pilottur. Uçmayı da ninemden öğrendim." dediği anlar da görüntülerde yer alıyor.

Tutgun'un görüntüleri yaklaşık 15 gün önce sosyal medya hesabına yüklemesiyle birlikte video, çok sayıda kişi tarafından paylaşıldı. Görüntüler, bazı sosyal medya gruplarında yaklaşık 500 bin kişi tarafından izlendi.

Günay Tutgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ninesinin kalkışta, havada heyecanlı olduğu ve uçuşu çok sevdiğini söyledi.

Videonun sosyal medyada ilgi görmesinin kendilerini mutlu ettiğini ifade eden Tutgun, şunları kaydetti:

"Gökyüzünde anneannemle muhabbet etme şansına erişmiştim. '7'den 77'ye' diye herkes tarafından bilindik bir laf vardır. Ben bunu yamaç paraşütü için değiştirip '3'ten 103'e' diyebilirim. Benim en yaşlı yolcum 93 yaşındaydı. Arkadaşlarımın uçurduğu 101 yaşında insanlar da gördüm. Her yaz 3-4 yaşında çocuklar uçuş yapıyor. Bu nedenle yamaç paraşütü kurallara uyulduğu sürece her yaş grubundaki insanların yapabileceği bir spor."

Günay Tutgun, yamaç paraşütü yapmak isteyen herkesi Babadağ'a davet etti.