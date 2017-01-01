Çürümemiş cesedi bulunan Rus subayın kimliğini belirleme çalışmaları

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

ARDAHAN/KARS (AA) - Ardahan İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, Ardahan'da inşaat alanındaki kazıda üniformasıyla gömülmüş olarak bulunan ve işgalci bir Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesede ilişkin, "Cesedin kimliğinin belirlendiği haberleri gerçeği yansıtmıyor. Bu süreçte hassas davranmak lazım. Teknik bir konu ve buna kurul, yani teknik bir heyet karar verecek." dedi.

Kentin Karagöl Mahallesi'ndeki bir inşaat alanında bir süre önce yapılan kazıda, toprak altında tek oda şeklinde düzenlenmiş bir mezarda bulunan tabutta yer alan ve üniformasıyla gömülen işgalci Rus subaya ait olduğu değerlendirilen cesedin korunması ve kimlik tespiti amacıyla başlatılan çalışmalar sürüyor.

Vücudu ile kıyafetlerinin büyük bölümünün çürümediği belirlenen ceset, bulunduğu tabut ile Kars Müzesi'ndeki depoda muhafaza altında tutuluyor.

Alantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Ardahan'da bulunan Rus subayın cesedinin çıkartılması sırasında titiz bir kazı çalışması yapıldığını ve kimlik tespit çalışmalarının da titizlikle sürdürüldüğünü bildirdi.

"Cesedin, 1894 yılında hastalıktan ölen ve Rusya'nın 1. Kafkas Kolordosu 20. Piyade Tümeni 78. Navaginskiy Alayı'na mensup Yarbay Karl Karloviç Rjepetski'ye ait olduğu" yönünde bazı haberler çıktığını anımsatan Alantar, "Cesedin kimliğinin belirlendiği haberleri gerçeği yansıtmıyor. Bu süreçte hassas davranmak lazım. Teknik bir konu ve buna kurul, yani teknik bir heyet karar verecek." diye konuştu.

- Kimliği belirleyecek kurul 24 Mayıs'ta toplanacak

İşgalci Rus subayının kimliğinin, akademisyenlerin de yer alacağı bilim heyeti ve daha önce cesede ön inceleme yapan konservatörlerden oluşacak kurul tarafından belirleneceğini dile getiren Alantar, kurulun da 24 Mayıs'ta toplanacağı bilgisini paylaştı.

Alantar, cesedinin kimliğine ilişkin net bilginin bu kurulun çalışmasıyla ortaya çıkabileceğini aktararak, şunları kaydetti:

"Bu süreçte kuruldan önce yapılacak hiçbir açıklama gerçeği yansıtmayacaktır. Biz ne dersek doğru olmaz. Sabırla sonucu beklemek lazım. Kimlik tespiti sonrası da diplomatik işler devreye girecek. Bu hassas süreçte bilgi kirliliği oluşmaması için basından destek istiyoruz. Herkesin sabırla süreci ve sonucu beklemesi gerekir."

- "Heyetin incelemesi beklenmeli"

Kars Müzesi Müdürü Necmettin Alp de cesedin kimliğini belirleme çalışmalarına devam edildiğini belirterek, bu çerçevede bakanlıkça akademisyenlerin de yer alacağı bilim heyeti oluşturulacağını, kısa süre önce cesede ön inceleme yapan konservatörlerin de yeniden inceleme yapacağını bildirdi.

Rus subayın kimliğinin bu çalışmalarla saptanmasına çalışılacağına dikkati çeken Alp, "Bakanlığın kuracağı heyetin kimlik tespiti konusundaki incelemesi beklenmeli. Bu inceleme öncesi yapılan açıklamalar bilgi kirliliği oluşturuyor. Heyet, inceleme sonrası rapor hazırlayacak ve böylece cesedin kime ait olduğu ortaya çıkacak." ifadesini kullandı.