Osmaniye'de "2. Off-Road Şenliği" başladı

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OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, 27 ilden 200 sporcunun katılımıyla düzenlenen "2. Off-Road Şenliği" başladı.



Kadirli Belediyesi tarafından Topraktepe köyünde düzenlenen organizasyona, 27 ilden 200 sporcu 100 araçla katıldı. Dört kategoride gerçekleştirilen yarışlarda pilotlar çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti. Parkuru tamamlayan sürücüler, sevinç gösterisinde bulundu.

Standart, modifiye ve el yapımı off-road araçlarının yarıştığı etkinlikte çamura saplanan, rampa ve çukurdan çıkamayan, devrilen araçlar, iş makineleri ve vinçler yardımıyla çıkartıldı.

Bu arada, etkinliğe katılan Kilis Off Road Kulübü Başkanı Remzi Yırtıcı'nın özel tasarım aracı da izleyenlerden yoğun ilgi gördü.

Gün boyu devam edecek yarışların sonunda ödül töreni düzenlenecek.



