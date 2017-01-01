GÜNCELLEME - Manisa'da silahlı kavga: 1 yaralı

MANİSA (AA) - Manisa'nın Şehzadeler ilçesinde çıkan silahlı kavgada gözaltına alınan iki zanlıdan biri tutuklandı.
İddiaya göre, Sancaklıiğdecik Mahallesi'ndeki bir parkta S.S. (30) ile aralarında husumet bulunduğu ileri sürülen K.Y. (38), A.İ. (35) arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine zanlılar, S.S'ye silahla ateş ettikten sonra kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan S.S, 112 Acil Servis ekiplerince Manisa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki müdahalenin ardından Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine sevk edilen S.S'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaçan zanlılar jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerin ardından adliye sevkedilen zanlılardan K.Y. tutuklanırken, A.İ. ise serbest bırakıldı.