Şanlıurfaspor, beşinci sezonunda küme düştü

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ŞANLIURFA (AA) - TFF 1. Lig'de 5 sezondur mücadele eden Şanlıurfaspor, küme düştü.

Sarı-yeşilli ekip, 2012-2013 sezonundan beri mücadele ettiği 1. Lig'e, dün sahasında Elazığspor'u 2-1 yenmesine rağmen üçlü averajla veda etti.

Ligin en fazla teknik direktör değiştiren takımlarının başında gelen Şanlıurfaspor'da 5 sezonda, aralarından Ünal Karaman, Tugay Kerimoğlu ve Erhan Altın'ın da bulunduğu 14 farklı teknik adam görev yaptı.

Kadrosunda Batuhan Karadeniz ve Abdulaziz Solmaz gibi tecrübeli oyuncuları bulunduran Şanlıurfa temsilcisi, bir türlü istediği performansı gösteremedi.

Ligde çıktığı 34 maçta 9 galibiyet ve 9 beraberlik alan sarı-yeşilli ekip, 16 kez yenilerek, sezonu 36 puanla 16. sırada tamamladı.

Rakip fileleri 38 kez havalandıran Şanlıurfaspor, kalesinde ise 46 gol gördü.