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ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde Osmanlı Çileği Kültür ve Sanat Şenliği etkinlikleri kapsamında, "En Güzel Osmanlı Çileği Yarışması" düzenlendi.

Ereğli Belediyesi Kestaneci Mahallesi Piknik Alanı'nda, Osmanlı Çileğini Yaygınlaştırma ve Üreticilerini Koruma Derneğinin organizasyonunda üreticiler, yetiştirdikleri Osmanlı çilekleriyle yarıştı.

Toplam 38 üreticinin yer aldığı yarışmada jüri, Osmanlı çilekleri tat, koku, renk ve ambalaj olmak üzere 4 ayrı kategoride değerlendirdi.

Süslenen Osmanlı çileklerinin kokusu ve ambalajları vatandaşlardan da yoğun ilgi gördü.

Dernek Başkanı Şaban Çetinkaya, yarışmanın ödül töreninde yaptığı konuşmada, her yıl bu tür yarışmalara gösterilen ilginin artmasından memnuniyet duyduklarını söyledi.

Yarışmanın yağış altında gerçekleştirildiğine dikkati çeken Çetinkaya, şöyle konuştu:

"Yarışmamızda dereceye giren üreticilerin, katılımcıların bu emeklerini belediyemiz kendisi takdir gördüğü ödül ile ödüllendirdi. Osmanlı çileğimiz altın değerindedir, bu yüzden de yarışmacılar altınla ödüllendirildi. Yarışmalarda jürimiz belki de hayatındaki en zor anlardan birini yaşadı. Seçici olabilmek çok zor, detaylı kriter olmamasına rağmen belirleyici insan faktörü önemli. Tadarak değerlendirme yapmak gerekiyor, bir makinesi olup da ölçebilme imkanımız yok, sonuçta insan faktörü."

Konuşmaların ardından en güzel çilek, en güzel çilekli pasta ve bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri Ereğli Belediye Başkan Yardımcıları Esra Alpago, Ayhan Atay, Atilla Bulak ve Dernek Başkanı Şaban Çetinkaya ile protokol üyeleri tarafından verildi.