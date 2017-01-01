Denizli'de Şair Necip Fazıl Kısakürek'i anma programı

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DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk edebiyatının usta ismi Necip Fazıl Kısakürek’i anma programı çerçevesinde söyleşi düzenledi.

Belediyenin sanat merkezindeki gazeteci Ekrem Kaftan'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye konuşmacı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Abdurrahman Şen, Kültür Tarihçisi Dursun Gürlek katıldı.

"Necip Fazıl’ın fikir, aksiyon ve sanat hayatı" konulu söyleşide, usta şairin hayata karşı tutumu ve Türk sanatına katkıları anlatıldı.

Türk edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek’in çok önemli bir yeri olduğunu ve usta şairin eserleri ile tanınması gerektiğini ifade eden Gürlek, “Necip Fazıl’ın en çok sevdiği insanlar gençlerdi. Gençlere hitabesi de hakikaten bir edebiyat şaheseridir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Abdurrahman Şen ise Necip Fazıl Kısakürek’i anlamanın birinci yolunun eserlerini okumaktan geçtiğini belirtti.

Necip Fazıl Kısakürek’i yakından tanıma şansına ulaştığını ifade eden Şen, "1976 yılında Büyük Doğu dergisi çıkarılacağı zaman dergi için fikir alışverişinde bulunmak ve bir tiyatro oyunu için kendisini ziyaret etmiştim. O günlerden sonra üstadın eserlerini daha çok okuyup eserlerinden onu anlamaya çalıştık. Bağlı bulunduğumuz, gönül olarak inandığımız siyasi düşünce veya dini yapılanmalar varsa, oralara aidiyetimiz varsa ne olur Necip Fazıl'ı oralara uydurmaktan vazgeçin, siz Necip Fazıl'a uymaya bakın. O zaman yanlışlarınızı daha rahat görürsünüz çünkü Necip Fazıl, Mehmet Akif, Cemil Meriç ve benzer birkaç isim bu toplumun rehberleridir, yol göstericisidirler." diye konuştu.



