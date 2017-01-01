ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / DENİZLİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Denizli'de Şair Necip Fazıl Kısakürek'i anma programı

21 Mayıs 2017 Pazar, 16:16

DENİZLİ (AA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi tarafından Türk edebiyatının usta ismi Necip Fazıl Kısakürek’i anma programı çerçevesinde söyleşi düzenledi.

Belediyenin sanat merkezindeki gazeteci Ekrem Kaftan'ın moderatörlüğünü yaptığı söyleşiye konuşmacı olarak İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Abdurrahman Şen, Kültür Tarihçisi Dursun Gürlek katıldı.

"Necip Fazıl’ın fikir, aksiyon ve sanat hayatı" konulu söyleşide, usta şairin hayata karşı tutumu ve Türk sanatına katkıları anlatıldı.

Türk edebiyatında Necip Fazıl Kısakürek’in çok önemli bir yeri olduğunu ve usta şairin eserleri ile tanınması gerektiğini ifade eden Gürlek, “Necip Fazıl’ın en çok sevdiği insanlar gençlerdi. Gençlere hitabesi de hakikaten bir edebiyat şaheseridir." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Dairesi Başkanı Abdurrahman Şen ise Necip Fazıl Kısakürek’i anlamanın birinci yolunun eserlerini okumaktan geçtiğini belirtti.

Necip Fazıl Kısakürek’i yakından tanıma şansına ulaştığını ifade eden Şen, "1976 yılında Büyük Doğu dergisi çıkarılacağı zaman dergi için fikir alışverişinde bulunmak ve bir tiyatro oyunu için kendisini ziyaret etmiştim. O günlerden sonra üstadın eserlerini daha çok okuyup eserlerinden onu anlamaya çalıştık. Bağlı bulunduğumuz, gönül olarak inandığımız siyasi düşünce veya dini yapılanmalar varsa, oralara aidiyetimiz varsa ne olur Necip Fazıl'ı oralara uydurmaktan vazgeçin, siz Necip Fazıl'a uymaya bakın. O zaman yanlışlarınızı daha rahat görürsünüz çünkü Necip Fazıl, Mehmet Akif, Cemil Meriç ve benzer birkaç isim bu toplumun rehberleridir, yol göstericisidirler." diye konuştu.


İLGİLİ HABERLER
Denizli'de Barış Manço'nun unutulmaz eserleri ile konser verildi
YEREL

DENİZLİ'DE BARIŞ MANÇO'NUN UNUTULMAZ ESERLERİ İLE KONSER VERİLDİ
Necip Fazıl'ın fikir, aksiyon ve sanat hayatı
YEREL

NECİP FAZIL'IN FİKİR, AKSİYON VE SANAT HAYATI
Denizli'deki cinsel taciz ve kız kaçırma iddiası
YEREL

DENİZLİ'DEKİ CİNSEL TACİZ VE KIZ KAÇIRMA İDDİASI
Maçın ardından
YEREL

MAÇIN ARDINDAN
Futbol: TFF 1. Lig
YEREL

FUTBOL: TFF 1. LİG
Pamukkale'de tatil yoğunluğu
YEREL

PAMUKKALE'DE TATİL YOĞUNLUĞU
Yamaç paraşütüyle aydınlatma direğine takıldı
YEREL

YAMAÇ PARAŞÜTÜYLE AYDINLATMA DİREĞİNE TAKILDI
Denizli'de cinsel taciz ve kız kaçırma iddiası
YEREL

DENİZLİ'DE CİNSEL TACİZ VE KIZ KAÇIRMA İDDİASI
EN ÇOK OKUNANLAR
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın A takımı
GÜNDEM

İŞTE ERDOĞAN'IN A TAKIMI! LİSTEDE OLAN VE LİSTE DIŞI KALAN SÜRPRİZ İSİMLER

 1
  • 2 Usta oyuncunun annesini görenler hayran kaldı
  • 3 Prandelli'nin yeni adresi şaşırttı!..
  • 4 Elleri kelepçeli halde tabuttan kurtuldu! İşte o gösterinin sırrı...