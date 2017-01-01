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Futbol: Spor Toto Süper Lig

21 Mayıs 2017 Pazar, 17:00


Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Orkun Aktaş

Atiker Konyaspor: Abdulaziz Demircan, Skubic, Ali Turan, Selim Ay, Douglas, Jonsson, Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner, Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic

Kardemir Karabükspor: Rybka, Papp, Dany, Barış Başdaş, Latovlevici, Zec, Poko, Ceyhun Gülselam, Lazerevic, Yatabare, Seleznov

Goller: Dk. 23 Bajic, Dk. 27 Ömer Ali Şahiner (Atiker Konyaspor)


KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atiker Konyaspor ile Kardemir Karabükspor arasında oynanan maçın ilk yarısı ev sahibi takımın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Müsabakanın 2. dakikasında Ömer Ali Şahiner'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Bajic'in şutunda kaleci Rybka meşin yuvarlağı son anda ayağıyla çeldi. Defans oyuncuları topu uzaklaştırdı.

13. dakikada Douglas'ın sağdan kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahasında iyi yükselen Volkan Fındıklı'nın kafa vuruşunda top üstten dışarı çıktı.

15. dakikada Lazerevic'in sol çaprazdan ortasında, ceza sahasındaki Yatabare'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak az farkla üstten auta gitti.

23. dakikada Atiker Konyaspor öne geçti. Milosevic'in soldan ortasında, arka direkte topla buluşan Skubic, kafayla meşin yuvarlağı altıpasta boş durumdaki Bajic'e indirdi. Bu futbolcunun vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-0

27. dakikada yeşil-beyazlılar farkı 2'ye çıkardı. Bajic'in sağdan pasında, penaltı noktasına yakın bir yerde topu önünde bulan Ömer Ali Şahiner'in şutunda meşin yuvarlak kaleci Rybka'nın sağından filelere gitti: 2-0

42. dakikada Douglas'ın kullandığı serbest vuruşta, ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Skubic'in kafa şutunda meşin yuvarlak üst kale direğine çarparak dışarı çıktı.

43. dakikada Milosevic'in pasıyla ceza sahasına giren Bajic'in sert şutunda kaleci Rybka, son anda meşin yuvarlağı çeldi. Dönen topu önünde bulan Bajic'in bir kez daha vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı Atiker Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

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