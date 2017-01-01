Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Arda Kardeşler, Mehmet Cem Satman, Orkun Aktaş
Atiker Konyaspor: Abdulaziz Demircan, Skubic, Ali Turan (Dk. 88 Mbamba), Selim Ay, Douglas, Jonsson (Dk. 48 Ali Çamdalı), Volkan Fındıklı, Ömer Ali Şahiner (Dk. 79 Hora), Hadziahmetovic, Milosevic, Bajic
Kardemir Karabükspor: Rybka, Papp, Dany (Dk. 46 Kerim Zengin), Barış Başdaş, Latovlevici, Zec (Dk. 46 Bliznichenko), Poko, Ceyhun Gülselam, Lazarevic, Yatabare, Seleznov (Dk. 71 Serdar Deliktaş)
Goller: Dk. 23 Bajic, Dk. 27 Ömer Ali Şahiner, Dk. 90+2 Hora (Atiker Konyaspor)
Sarı kart: Dk. 59 Papp (Kardemir Karabükspor)
KONYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Atiker Konyaspor, sahasında Kardemir Karabükspor'u 3-0 yendi.
49. dakikada Bajic ile verkaç yaptıktan sonra ceza sahasında topla buluşan Milosevic'in plase vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.
65. dakikada Atiker Konyaspor gole yaklaştı. Douglas'ın soldan pasıyla ceza sahasına giren Bajic'in şutunda, kaleci Rybka meşin yuvarlağı son anda çeldi. Defans topu uzaklaştırdı.
70. dakikada Bliznichenko'nun sağdan ortasında, arka direkte topla buluşan Yatabare, pasını uygun durumdaki Seleznov'a çıkardı. Ceza sahasının sol çaprazında meşin yuvarlağı önünde bulan bu futbolcunun sert şutunda, kaleci Abdulaziz Demircan topu son anda kornere tokatladı.
78. dakikada hızlı gelişen Kardemir Karabükspor atağında, Selim Ay'dan topu kaparak sağ çaprazdan ceza sahasına giren Yatabare'nin şutunda, meşin yuvarlak yandan auta gitti.
90+2. dakikada Atiker Konyaspor farkı 3'e çıkardı. Mbamba'nın pasıyla ceza sahasına giren Hora, kaleci Rybka'yı geçerek topu boş kaleye gönderdi: 3-0
Karşılaşma, Atiker Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.