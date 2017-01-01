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AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi

21 Mayıs 2017 Pazar, 18:34

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi'nde açıklanan Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) listesinde yer almasına ilişkin, "(Yeni Atılım Dönemi) sloganıyla 2023 hedeflerine doğru, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ilerleyeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, yaptığı yazılı açıklamada, Ankara'da gerçekleştirilen olağanüstü kongrenin geçmiş kongrelerdeki gibi yine büyük bir coşku içinde gerçekleştiğini belirtti.

Türkiye'nin dört bir yanından AK Parti'ye gönül veren on binlerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden genel başkan seçildiği tarihi güne şahitlik etmek için Ankara'ya akın ettiğini vurgulayan Karaaslan, ülkenin, tarihi günlerinden birini yaşadığını ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurucusu olduğu Adalet ve Kalkınma Partisi'ne 2 Mayıs'ta yeniden üye olduğunu anımsatan Karaaslan, şunları kaydetti:

"Gerçekleşen olağanüstü kongre ile Cumhurbaşkanımız 998 gün sonra AK Parti'ye, tüm delegelerin desteğiyle yeniden genel başkan seçildi. 'Yeni Atılım Dönemi' sloganıyla 2023 hedeflerine doğru, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde ilerleyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın dediği gibi milletimizle birlikte artık ihya ve inşa dönemindeyiz. Kurulduğumuz günden bu yana milletimizi hayal kırıklığına uğratmadık, bundan sonra da uğratmayacağız. Olağanüstü kongremizin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum.''

Karaaslan, ayrıca MKYK üyeliğine seçilmesinin dolayı kendisini tebrik edenlere de teşekkürlerini bildirdi.

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