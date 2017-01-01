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Hakkari'de terör saldırısı

21 Mayıs 2017 Pazar, 19:08

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de, PKK'lı teröristlerce güvenlik güçlerine düzenlenen saldırıda atılan roketatar mermileri, cami ile güvenlik korucusunun evinin duvarına isabet etti.

Alınan bilgiye göre, kaçakçılık faaliyetlerini önlemek amacıyla Şemdinli ilçesine bağlı Gelişen köyü Koryürek mezrasında görev yapan 34. Piyade Hudut Tugay Komutanlığı Ortaklar Tabur Komutanlığına ait iki kobra tipi zırhlı araca, Büyüktepe Piyade Hudut Bölük Komutanlığına ve Koryürek mezrasına teröristler tarafından uzun namlulu silah ve RPG-7 roketatarlarla taciz ateşi açıldı.

Güvenlik güçleri, Koraytepe ve Büyüktepe bölgelerinden top ve havan atışlarıyla teröristlere anında karşılık verdi.

Saldırıda can kaybı ve yaralanma yaşanmazken, teröristlerin attığı roketatar mermilerinin mezradaki cami ile güvenlik korucusunun evinin duvarına isabet ettiği tespit edildi.

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