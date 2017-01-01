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Rize'de yasa dışı bahis operasyonu

21 Mayıs 2017 Pazar, 19:12

RİZE (AA) - Rize'de yasa dışı bahi̇s oynattıkları i̇ddi̇asıyla 13 ki̇şi̇ gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, merkezde 7 adreste yasa dışı bahis oynatıldığını tespit etti.

Asayiş, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin desteğiyle belirlenen adreslere Rize Cumhuriyet Başsavcılığının izni doğrultusunda düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı. Yasa dışı bahis oynayan 19 kişi hakkında da Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapıldı.

Adreslerde yapılan aramalarda 5 bilgisayar, 3 hard disk, 12 bin 650 lira, 120 dolar ve çok sayıda kupon ve bahis oynandığına dair materyaller ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, Cumhuriyet Savcısının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.


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