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Trabzonspor-Medipol Başakşehir maçından notlar

21 Mayıs 2017 Pazar, 19:25


TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'de sahasında Medipol Başakşehir'i konuk eden Trabzonspor'da, Okay Yokuşlu ve Durica, sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadı.

Hafta içinde yapılan çalışmada belinin üst kısmındaki sakatlığı nükseden Durica ile kasıklarındaki ağrısı tekrarlayan Okay Yokuşlu, forma giyemedi.

Teknik direktör Ersun Yanal, stoperde Durica'nın yerine geçen hafta Adanaspor maçında cezası nedeniyle forma giyemeyen Uğur Demirok'u görevlendirdi. Bordo-mavili takımda stoperde Medjani ile Uğur Demirok, görev yaptı.


- Castillo'nun 11 hasreti sona erdi


Medical Park Arena'da Gaziantepspor filelerini havalandırarak Trabzonspor'un ilk golünü kaydeden ve bordo-mavili takımın, yeni statta 3 golle en golcü oyuncusu olan ancak son haftalarda yedek kulübesinde bekleyen Fabian Castillo'nun ilk 11 hasreti sona erdi.

Antalyaspor, Geçlerbirliği, Kayserispor ve Adanaspor maçlarında yedek soyunan Kolombiyalı oyuncu, 4 hafta aradan sonra 11'de sahaya çıkarken teknik direktör Ersun Yanal, Rodallega'yı kulübede oturttu.


- Uğur Demirok'un cezası bitti


Trabzonspor'da geçen hafta kart cezası nedeniyle Adanaspor maçında forma giyemeyen savunma oyuncusu Uğur Demirok'un cezası sona erdi.

Bordo-mavili takımın 4'ü penaltıdan olmak üzere 6 golle en golcü oyuncusu olan Uğur Demirok, Medipol Başakşehir maçında takımdaki yerini aldı.


- Bero, 5 hafta sonra


Trabzonspor'da geçirdiği sakatlığının ardından ilk 11'de fazla forma şansı bulamayan Slovak futbolcu Matus Bero, 5 hafta sonra 11'deki formasına kavuştu.

En son ligin 26. haftasındaki Çaykur Rizespor maçında 11'de sahaya çıkan Bero, Okay Yokuşlu'nun yokluğunda forma şansı buldu.


- Konuk takımda Cengiz Ünder cezalı


Medipol Başakşehir'de, genç futbolcu Cengiz Ünder, Trabzonspor karşısında görev yapamadı.

Turuncu-lacivertli takımda bu sezon ortaya koyduğu performansla adından söz ettiren 19 yaşındaki Cengiz Ünder, sarı kart cezalısı olduğu için zorlu Trabzon deplasmanda takımındaki yerini alamadı.

İstanbul temsilcisi, geçen hafta Ziraat Türkiye Kupası'nda Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın 11'ine göre 3 değişiklikle sahaya çıktı. Cengiz Ülder'in yanı sıra Uğur Uçar ve Alparslan Erdem 11'de forma giymezken Eren Albayrak, Napoleoni, Caicara sahaya çıkan isimler oldular.


- Trabzonspor'da taraftar ilgisi azaldı


Trabzonspor, taraftarları son haftalarda alınan sonuçların da etkisiyle karşılaşmaya fazla ilgi göstermedi.

18 Aralık'ta açılışı yapılan Medical Park Arena'da tribünlerde büyük boşluk gözlenirken şu ana kadar da taraftarların en az ilgi gösterdiği karşılaşma oynandı.

Konuk takım tribünlerinde ise 4 Medipol Başakşehir taraftarı yer aldı.

Karşılaşma öncesi hayatını kaybeden A Milli Takım ve Beşiktaş'ın eski oyuncularından, eski teknik direktör Recep Adanır için saygı duruşundu bulunuldu.

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