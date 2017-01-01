Manisa'da yüksekten düşen kişi öldü

MANİSA (AA) - Manisa'nın Salihli ilçesinde, 5 katlı apartmanın havalandırma boşluğundan düşen kişi yaşamını yitirdi.
Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesindeki Uğurkent Sitesi'nde yaşayan Zerdal Cin (58), arızalı olduğu belirtilen güneş enerjisi tesisatına bakmak için 5 katlı apartmanın çatısına çıktı.
Çatıda dengesini kaybeden Cin, havalandırma boşluğundan zemine düştü.
Komşularının ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Cin'in yaşamını yitirdiğini tespit etti.
Cin'in cenazesi Salihli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.