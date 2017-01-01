Futbol: Spor Toto Süper Lig

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Stat: Medical Park Arena

Hakemler: Fırat Aydınus, Serkan Ok, Aleks Taşçıoğlu

Trabzonspor: Onur Recep Kıvrak, Pereira, Medjani, Uğur Demirok, Mas, Bero, Onazi, Yusuf Yazıcı, Olcay Şahan, Castillo, N'Doye

Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Caicara, Bekir İrtegün, Epureanu, Eren Albayrak, Attamah, Emre Belözoğlu, Mossoro, Visca, Napoleoni, Adebayor

Sarı kartlar: Dk. 30 Onazi (Trabzonspor), Dk. 43 Bekir İrtegün (Medipol Başakşehir)





TRABZON (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasındaki Trabzonspor-Medipol Başakşehir karşılaşmasının ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı.

11. dakikada Yusuf Yazıcı'nın pasında, ceza alanına sokulan Castillo'nun yerden şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta çıktı.

12. dakikada savunmanın uzaklaştıramadığı topla ceza alanı hemen önünde buluşan Yusuf Yazıcı'nın yerden şutunda, kaleci Volkan Babacan meşin yuvarlağın sahibi oldu.

30. dakikada Trabzonspor, önemli bir fırsattan yararlanamadı. Sağ kanattan rakibinden kurtularak hızlı bir şekilde ilerleyen Castillo'nun pasında, Olcay Şahan topu Yusuf Yazıcı'ya çıkardı. Bu futbolcunun ceza alanı içinde dönerek sert şutunda kaleci Volkan Babacan, sol tarafına doğru yatarak meşin yuvarlağı güçlükle çeldi.

31. dakikada Medipol Başakşehir savunmasının uzaklaştıramadığı topla ceza yayı üzerinde buluşan Bero'nun şutunda kaleci Volkan Babacan, bir kez daha meşin yuvarlığı kontrol ederek gol izni vermedi.

38. dakikada Emre Belözoğlu'nun sol taraftan kullandığı serbest atışta, ceza alanı içinde iyi yükselen Attamah'ın kafa vuruşunda, kaleci Onur Recep Kıvrak topu kontrol etti.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.