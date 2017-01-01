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Osmaniye'de off-road heyecanı

21 Mayıs 2017 Pazar, 20:03
Osmaniye'de off-road heyecanı


OSMANİYE (AA) - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde düzenlenen "2. Off-Road Şenliği" sona erdi.

Kadirli Belediyesi tarafından Topraktepe köyünde düzenlenen organizasyona, 27 ilden 200 sporcu 100 araçla katıldı. Dört kategoride gerçekleştirilen yarışlarda pilotlar, çamur, rampa, çukur ve virajlı yollarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Parkuru tamamlayan sürücülerin sevinç gösterisinde bulunduğu yarışlarda standart, modifiye ve el yapımı off-road araçları kıyasıya yarıştı.

Etkinlikte çamura saplanan, rampa ve çukurdan çıkamayan, devrilen araçlar, iş makineleri ve traktörler yardımıyla çıkartıldı.

Organizasyonda araçların motor gücüne göre, S1 kategorisinde birinciliği Niğde'den Yakup Ilgın, S2 kategorisinde Mersin'in Tarsus ilçesinden Murat Akkaya, S3 kategorisinde Antalya'nın Alanya ilçesinden Adil Müftüoğlu, S4 kategorisinde ise Osmaniye'den Çağdaş Bağdatlı kazandı.

Yarışlarda dereceye girenlere, Kadirli Kaymakamı Tamer Orhan, Belediye Başkanı Ömer Tarhan ve İlçe Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Hakan Bozgedik tarafından altın, kupa ve plaket verildi.

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