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Türkiye Oryantiring Şampiyonası

21 Mayıs 2017 Pazar, 20:48
Türkiye Oryantiring Şampiyonası


DÜZCE (AA) - Düzce'de düzenlenen Türkiye Oryantring Şampiyonası sona erdi.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kalkınma Bakanlığı, Türkiye Oryantring Federasyonu, Düzce Valiliği, Düzce Belediyesi, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı ve Düzce Sosyal Etkinlikler Derneği iş birliğiyle gerçekleştirilen organizasyona bin 625 sporcu katıldı.

Şampiyonanın son gününde sporcular yoğun yağış altında Konuralp bölgesinde bulunan Prusias Ad Hypium Antik Kenti'nde yarıştı.

Gün boyu devam eden yarışlarda oluşturulan parkurda 38 kategoride mücadele eden sporcuların yönlerini bulmakta zorlandığı gözlendi.

Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz, gazetecilere yaptığı açıklamada, hava şartlarının oryantring için güzel olduğunu söyledi.

Akyüz, şampiyonada dereceye girenler arasından milli takıma seçilecek yaklaşık 60 kişiyle kamp çalışması yapılacağını belirterek, Türkiye'yi yurt dışında, dünya şampiyonalarında temsil edecek sporcular ve kulüplerin belli olacağını aktardı.

Şampiyona sonunda dereceye girenlere ödülleri verildi.

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