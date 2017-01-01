Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

SAKARYA (AA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) tarafından Akyazı ilçesinde hayata geçirilen "Keremali İçmesuyu Projesi"nde hat üzerine yerleştirilecek HES ile enerji de üretilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Akyazı'da hayata geçirilen Keremali İçmesuyu Projesi ile Akyazı'ya bağlı mahallelere içme suyu sağlarken, aynı zamanda enerji de üreteceklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi olarak birçok ilki kent için hayata geçirdiklerini ve geçirmeye de devam ettiklerini belirten Toçoğlu, "Sakaryamızın 16 ilçesinde hayata geçirdiğimiz altyapı projeleri ile vatandaşlarımızın musluklarına dünyanın en kaliteli içme sularından birini ulaştırıyoruz. Akyazı ilçemizde de çok önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz. Keremali Dağı'nda, bin 236 metre yükseklikten temin ettiğimiz kaliteli içme suyunu 18 kilometrelik çelik isale hattı ile 5 mahallemize ulaştıracağız. Ayrıca hat üzerine yerleştireceğimiz HES ile şehrimiz için enerji de üreteceğiz." diye konuştu.

Toçoğlu, Akyazı'ya bağlı 5 mahalle için 4,5 milyon liralık yatırımı hayata geçireceklerini dile getirerek, "Şehrimizin kuzeyinden güneyine, doğusundan batısına hayata geçirdiğimiz entegre içme suyu projeleri ile Sakarya'yı içme suyu ağları ve su kaynakları ile çevreliyoruz. Akyazı'ya bağlı 5 mahallemiz için de 18 kilometrelik içme suyu hattı ve yeni bir içme suyu deposu inşa ediyoruz. Proje ile Keremali Dağı'ndan temin edeceğimiz kaliteli içme suyunu Güzlek, Pazarköy, Hasanbey, Harunusta ve Alaağaç mahallelerimize ulaştıracağız. Ekiplerimiz Güzlek Mahallesi'nde çalışmalarını sürdürüyor. Proje tamamlandığında Akyazılı hemşehrilerimiz içme suyu anlamında hiçbir sorun yaşamayacak." ifadelerini kullandı.

Toçoğlu, 100 milyon liralık yatırımla hayata geçirdikleri Akçay Baraj Projesi'nin bir benzerini Akyazı ilçesi için de uygulamaya alacaklarını belirterek, şunları kaydetti:

"5 mahallemiz için içme suyunu Keremali Dağı'nda, bin 236 metreden temin edeceğiz. Yükseklikten dolayı ortaya çıkacak olan basıncı değerlendirmek amacıyla inşa edeceğimiz 18 kilometrelik hat üzerine elektrik türbini yerleştireceğiz. Bir taraftan ilçemiz için içme suyu sağlarken bir taraftan da inşa edeceğimiz HES ile şehrimiz için enerji üreteceğiz. Bu anlamda projemiz Akçay Barajı ile Türkiye'deki ilk örneklerinden biri olacak. Projemiz Akyazımıza ve şehrimize hayırlı olsun."