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Çerkez sürgününün 153. yılı

21 Mayıs 2017 Pazar, 21:02
Çerkez sürgününün 153. yılı

YALOVA (AA) - Yalova Çerkes Birliği Kültür ve Dayanışma Derneği, 1864 yılında Rusların Kuzey Kafkasya'yı işgali sonrası 1,5 milyon Çerkez'in Osmanlı topraklarına sürgününün 153. yılı dolayısıyla anma etkinliği gerçekleştirildi.

15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende, sürgünde yaşamını yitirenler için saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Dernek Başkanı İsmail Çınar, yaşanan sürgün sonrası yaşamını yitirenleri rahmetle andıklarını söyledi.

Grup adına basın açıklamasını okuyan Yönetim Kurulu Üyesi Yasin Erol ise "153 yıl önce soykırıma uğratıldık, dünyanın her yerine dağıtıldık. Fakat bugün burada hep beraberiz. Hep beraber soykırımda, sürgünde yaşamını yitiren atalarımız anıyoruz. Hep beraber Çerkez kırımını, sürgünü unutmadığımızı ve asla unutturmayacağımızı haykırıyoruz." diye konuştu.

Konuşmaların ardından sürgünde yaşamını yitirenlerin anısına denize karanfil bırakıldı.

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