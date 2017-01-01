Adana'da izinsiz gösteri

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ADANA (AA) - Adana'da bir grup, mahallelerindeki Suriyelilerin bulunduğu çadırların kaldırılması için izinsiz gösteri yaptı.

Alınan bilgiye göre, merkez Yüreğir ilçesi Doğankent Mahallesi'nde bir grup, mahallede bulunan Suriyelilere ait çadırların kaldırılması için lastik yakıp Adana-Karataş karayolunu trafiğe kapattı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda özel harekat ve çevik kuvvet polisi sevk edildi.

Polis ekipleri, ikazlara rağmen dağılmayan gruba TOMA ile tazyikli su ve biber gazı sıkarak müdahale etti. Bu sırada gruptakilerden bazıları polise taş atarak karşılık verdi.

Ekipler, grubun dağılması için zaman zaman havaya uyarı atışı yaptı. Müdahalede bazı polis araçları ve iş yerleri zarar gördü.

Polisin müdahalesinin ardından grup ara sokaklara kaçarak dağıldı.

Trafiğe kapanan yol müdahalenin ardından yeniden açıldı.