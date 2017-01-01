Fenerbahçe'nin THY Avrupa Ligi şampiyonluğu

ADANA (AA) - Basketbol THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Fenerbahçe'nin Yunan ekibi Olympiakos'u yenip kupayı kazanmasıyla birlikte Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de taraftarlar büyük sevinç yaşadı.
Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından kentteki Fenerbahçe Meydanı'nda kurulan dev ekranda maçı izleyen sarı-lacivertli taraftarlar, Fenerbahçe'nin müsabakayı 80-64 kazanmasıyla büyük sevinç yaşadı.
Meşaleler yakıp meydanda şampiyonluğu kutlayan taraftarlar, konvoylar yapıp, araçlarıyla şehir turu attı.
Taraftarlar Fenerbahçe marşları söyleyip şampiyonluğun coşkusunu yaşadı.
- Adana
Adanalılar da maçı Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin belirli noktalarında kurulan LED ekranlardan takip etti.
Maçı heyecan içerisinde izleyen Fenerbahçeliler maçın tamamlanmasının ardından halay çekip meşaleler yaktı. Taraftarlar araçlarıyla şehir turu attı.
- Hatay
Hatay'da ise vatandaşlar Antakya Atatürk Parkı'nda Hatay Büyükşehir Belediyesince kurulan dev ekranda maçı izledi.
Fenerbahçe'nin kupayı kazanmasının ardından vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanarak sevinç gösterisinde bulundu.
- Osmaniye
Osmaniye'de de Fenerbahçe taraftarları Osmaniye Belediyesi tarafından Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan dev ekrandan maçı takip etti.
Fenerbahçe'nin kupayı kazanmasıyla birlikte taraftarlar, araçlarıyla oluşturdukları konvoyda takımlarının bayrağını sallayıp şehir turu attı.