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Kastamonu'da silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 00:50

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, bir kişi ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Y.D ile Hayati Sağır ve oğlu İsa Can Sağır arasında Küre ilçesi yakınlarında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine Y.D, yanında bulunan silahla Hayati Sağır ve Oğlu İsa Can Sağır'a ateş etti.

Hayati Sağır, olay yerinde yaşamını yitirirken oğlu ağır yaralandı.

Ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine getirilen İsa Can Sağır, tedavi altına alındı.

Zanlı Y.D, gözaltına alındı.

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