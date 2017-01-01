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Malatya'da özel halk otobüsüne ateş açıldı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 09:47

MALATYA (AA) - Malatya'da özel halk otobüsüne pompalı tüfekle ateş açılması sonucu şoför ve iki yolcu, kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Malatya-Yeşilyurt ilçesi Dilek Mahallesi hattında yolcu taşıyan Malatya Büyükşehir Belediyesi Özel Halk Otobüsü işletmesindeki İ.K'nin kullandığı 44 AJ 002 plakalı otobüse, Küllü Mağara mevkisinde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce pompalı tüfekle ateş açıldı.

Otobüs şoförü ve iki yolcu, kırılan cam parçaları nedeniyle hafif yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 kişi tedavi altına alındı.

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