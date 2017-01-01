FETÖ şüphelisi eski binbaşı yol kontrolünde yakalandı

SİNOP (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski binbaşı Hakan D, Sinop'ta yakalandı.
Ankara'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığı bünyesinde görev yaptığı esnada meslekten ihraç edilen ve İstanbul 11. Sulh Ceza Hakimliği tarafından hakkında yakalama kararı verilen eski Deniz Binbaşı Hakan D, Sinop'un Gerze ilçesinde emniyet ekiplerince yapılan yol kontrolü sırasında gözaltına alındı.
Sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, Gerze İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.