Arkadaşının hesabından kredi çekip kendine aktarmış

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KAYSERİ (AA) - Kayseri'de internet bankacılığı üyesi yaptığı iş arkadaşının hesabından kredi çekerek kendi hesabına aktardığı iddiasıyla hakkında "dolandırıcılık" suçundan dava açılan kişinin yargılanmasına başlandı.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya müşteki R.A. ve avukatı katıldı. Tutuksuz sanık F.D. ise duruşmaya gelmedi.

R.A. ifadesinde, sanıkla yaklaşık 2 yıldır Kayseri Şehir Hastanesinin inşaatında birlikte çalıştıklarını söyledi.

Bu kişinin kendisine iyi davranarak güvenini kazandığını ifade eden R.A, şunları anlattı:

"Sanık 'Sana internet bankacılığı hesabı açalım, maaşının yatıp yatmadığına bakarsın' dedi. Kimliğimi verdim, kendi telefonundan internet bankacılığı hesabı açmış. Daha sonra buradan adıma 12 bin lira kredi çekip, kendi hesabına aktarmış. Maaşım eksik olunca bankaya gidip, sorduğumda öğrendim. Faizi ile 16 bin lira geri ödemesi var. Halen maaşımdan kesiliyor. Şikayetçiyim."

Mahkeme heyeti, sanığın ifadeye zorla getirilmesine karar vererek, duruşmayı erteledi.