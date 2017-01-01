İlçeye inen yavru ayı koruma altına alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesindeki ormandan yerleşim alanına inen yavru ayı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.
İlçedeki ormanlık alandan Pınarbaşı mahallesine inen yavru ayı, vatandaşlar tarafından fark edildi. Mahalle sakinleri, yavru ayıyı güvenli bir bölgeye götürerek, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi.
Mahalleye gelen ekipler, 2 aylık olduğu tahmin edilen yavru ayıyı koruma altına aldı.
Ayının yapılacak kontrollerin ardından, Doğa Koruma ve Milli Parklar Van Bölge Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.