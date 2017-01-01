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ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, potansiyelinin bunun çok üzerinde bulunduğunu belirterek, "Sadece deniz, kum ve güneş ile dünyanın 6'ncı büyük destinasyonu olabildiysek, diğer turizm potansiyellerimizi harekete geçirdiğimizde daha ileri noktalara gelmememiz için bir neden yok." dedi.

Bakan Avcı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen, Uluslararası Medya Forumu 2017 Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizmdeki potansiyelini keşfetmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 1980'lerde başlattığı turizm hamlesi sayesinde dünyanın 6'ncı büyük turizm destinasyonu haline geldiğine işaret eden Avcı, "Rahmetli Turgut Özal'ın başlattığı turizm hareketi daha çok kıyı turizmi üzerinden şekillendi. Türkiye sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil, potansiyeli bunun çok üzerinde. Sadece deniz, kum ve güneş ile dünyanın 6'ncı büyük destinasyonu olabildiysek, diğer turizm potansiyellerimizi harekete geçirdiğimizde daha ileri noktalara gelmememiz için bir neden yok." diye konuştu.

Türkiye'nin neresinde bulunulursa bulunulsun, 10 kilometrelik bir çember çizildiğinde keşfedilmemiş birçok güzelliklerin görüleceğini anlatan Avcı, ülkenin bu potansiyelinin bugüne kadar gereği gibi değerlendiremediğini vurguladı.

- "Çocuklarımıza iyi bir dünya bırakabilmek için birlikteliğe ihtiyacımız var"

Antalya'ya geçen yıl 6,5 milyonun üzerinden turist geldiğini anımsatan Avcı, şöyle devam etti:

"Yakınımızda Antalya Arkeoloji Müzesi var. Bütünlüğü korunmuş Afrodit heykelleri bakımından bir numara. Bu kadar güzel korunmuş tarihi eserler dünyanın hiçbir müzesinde yok. Ancak geçen yıl müzeyi gezen turist sayısı 68 bin. İnanılır gibi değil. Bu, misafirlerimizin kabahati değil. Demek ki sahip olduğumuz bu güzelliği yeterince tanıtamamışız. Dini miras alanları bakımından da çok zengin bir ülkeyiz ama onları da yeterince tanıtamadık. Yayla ve gastronomi turizm de aynı şekilde."

Türkiye'nin 10 bin yılın üzerinde bir yerleşim ve medeniyet havzasına ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Avcı, bugün bile Türkiye'nin farklı kültürlerin buluştuğu bereketli toprakların sahibi olduğunu ifade etti.

"Türkiye doğu ile batının en uyumlu şekilde buluştuğu, görüştüğü ve tanıştığı ülkedir." diyen Avcı, bunun binlerce yıldır böyle olduğunu kaydetti.

Geçen binlerce yılın bu topraklarda sadece arkeolojik eserler bırakarak değil, farklılıklara nasıl davranılması gerektiği örneğini de gösterdiğine işaret eden Avcı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin özellikle bugünlerde dünyaya sunacağı çok önemli değerleri var. Çok derin bir kültürümüz var. Dünyaya çok ihtiyaç duyduğu olumlu mesajı verecek kültür bu topraklarda mayalandı. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Ağırladığımız siz basın mensuplarının da katkılarıyla birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için bu birlikteliğe ihtiyacımız var."

- "Yabancı yatırımcı sayısı artıyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuşmasında, dünya basınında zaman zaman Türkiye ve ekonomisiyle ilgili olumsuz haberler yer aldığını hatırlattı.

Yabancı gazetecilere bu haberlerin doğru olmadığını yakından göstermek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini anlatan Büyükekşi, halk oylamasıyla, ülke yönetimindeki çift başlılığın ortadan kalkmasıyla, ekonominin yeniden ana gündem haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'ye mart ayında gelen yabancı yatırımların yüzde 25 arttığını kaydeden Büyükekşi, Türkiye'deki 55 bini bulan yabancı şirket sayısının her geçen gün çoğaldığını bildirdi.

Büyükekşi, çok önemli bir genç nüfus potansiyeline sahip Türkiye'nin dünya ticaretindeki payının da arttığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile TİM tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 25 Mayıs'a kadar sürecek foruma, 50 ülkeden 140'a yakın basın mensubu katılıyor.