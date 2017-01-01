ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Uluslararası Medya Forumu 2017

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:40

ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin sadece deniz, kum ve güneşten ibaret olmadığını, potansiyelinin bunun çok üzerinde bulunduğunu belirterek, "Sadece deniz, kum ve güneş ile dünyanın 6'ncı büyük destinasyonu olabildiysek, diğer turizm potansiyellerimizi harekete geçirdiğimizde daha ileri noktalara gelmememiz için bir neden yok." dedi.

Bakan Avcı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen, Uluslararası Medya Forumu 2017 Toplantısı'nın açılışında yaptığı konuşmada, Türkiye'nin turizmdeki potansiyelini keşfetmeye ihtiyacı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin 1980'lerde başlattığı turizm hamlesi sayesinde dünyanın 6'ncı büyük turizm destinasyonu haline geldiğine işaret eden Avcı, "Rahmetli Turgut Özal'ın başlattığı turizm hareketi daha çok kıyı turizmi üzerinden şekillendi. Türkiye sadece deniz, kum ve güneşten ibaret değil, potansiyeli bunun çok üzerinde. Sadece deniz, kum ve güneş ile dünyanın 6'ncı büyük destinasyonu olabildiysek, diğer turizm potansiyellerimizi harekete geçirdiğimizde daha ileri noktalara gelmememiz için bir neden yok." diye konuştu.

Türkiye'nin neresinde bulunulursa bulunulsun, 10 kilometrelik bir çember çizildiğinde keşfedilmemiş birçok güzelliklerin görüleceğini anlatan Avcı, ülkenin bu potansiyelinin bugüne kadar gereği gibi değerlendiremediğini vurguladı.

- "Çocuklarımıza iyi bir dünya bırakabilmek için birlikteliğe ihtiyacımız var"

Antalya'ya geçen yıl 6,5 milyonun üzerinden turist geldiğini anımsatan Avcı, şöyle devam etti:

"Yakınımızda Antalya Arkeoloji Müzesi var. Bütünlüğü korunmuş Afrodit heykelleri bakımından bir numara. Bu kadar güzel korunmuş tarihi eserler dünyanın hiçbir müzesinde yok. Ancak geçen yıl müzeyi gezen turist sayısı 68 bin. İnanılır gibi değil. Bu, misafirlerimizin kabahati değil. Demek ki sahip olduğumuz bu güzelliği yeterince tanıtamamışız. Dini miras alanları bakımından da çok zengin bir ülkeyiz ama onları da yeterince tanıtamadık. Yayla ve gastronomi turizm de aynı şekilde."

Türkiye'nin 10 bin yılın üzerinde bir yerleşim ve medeniyet havzasına ev sahipliği yaptığını belirten Bakan Avcı, bugün bile Türkiye'nin farklı kültürlerin buluştuğu bereketli toprakların sahibi olduğunu ifade etti.

"Türkiye doğu ile batının en uyumlu şekilde buluştuğu, görüştüğü ve tanıştığı ülkedir." diyen Avcı, bunun binlerce yıldır böyle olduğunu kaydetti.

Geçen binlerce yılın bu topraklarda sadece arkeolojik eserler bırakarak değil, farklılıklara nasıl davranılması gerektiği örneğini de gösterdiğine işaret eden Avcı, şunları söyledi:

"Türkiye'nin özellikle bugünlerde dünyaya sunacağı çok önemli değerleri var. Çok derin bir kültürümüz var. Dünyaya çok ihtiyaç duyduğu olumlu mesajı verecek kültür bu topraklarda mayalandı. Kişi bilmediğinin düşmanıdır. Ağırladığımız siz basın mensuplarının da katkılarıyla birbirimizi daha iyi tanıyacağız. Çocuklarımıza daha iyi bir dünya bırakabilmek için bu birlikteliğe ihtiyacımız var."

- "Yabancı yatırımcı sayısı artıyor"

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı Mehmet Büyükekşi ise konuşmasında, dünya basınında zaman zaman Türkiye ve ekonomisiyle ilgili olumsuz haberler yer aldığını hatırlattı.

Yabancı gazetecilere bu haberlerin doğru olmadığını yakından göstermek amacıyla bu toplantıyı düzenlediklerini anlatan Büyükekşi, halk oylamasıyla, ülke yönetimindeki çift başlılığın ortadan kalkmasıyla, ekonominin yeniden ana gündem haline geldiğini ifade etti.

Türkiye'ye mart ayında gelen yabancı yatırımların yüzde 25 arttığını kaydeden Büyükekşi, Türkiye'deki 55 bini bulan yabancı şirket sayısının her geçen gün çoğaldığını bildirdi.

Büyükekşi, çok önemli bir genç nüfus potansiyeline sahip Türkiye'nin dünya ticaretindeki payının da arttığını vurguladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Ekonomi Bakanlığı ile TİM tarafından ortaklaşa düzenlenen ve 25 Mayıs'a kadar sürecek foruma, 50 ülkeden 140'a yakın basın mensubu katılıyor.

İLGİLİ HABERLER
Emniyete modern kompleks hizmet binası
YEREL

EMNİYETE MODERN KOMPLEKS HİZMET BİNASI
Eto'o'ya unvan için 2 gol gerekli
YEREL

ETO'O'YA UNVAN İÇİN 2 GOL GEREKLİ
Kepez'de ramazan etkinlikleri
YEREL

KEPEZ'DE RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
Kepez'in yıldızları formalarını aldı
YEREL

KEPEZ'İN YILDIZLARI FORMALARINI ALDI
Aksoy, güven tazeledi
YEREL

AKSOY, GÜVEN TAZELEDİ
Kepez'de dev ekranda maç keyfi
YEREL

KEPEZ'DE DEV EKRANDA MAÇ KEYFİ
CHP'liler gençlik pikniğinde buluştu
YEREL

CHP'LİLER GENÇLİK PİKNİĞİNDE BULUŞTU
Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali
YEREL

ULUSLARARASI ÇOK KISA FİLMLER FESTİVALİ
Gençlik cazla buluştu
YEREL

GENÇLİK CAZLA BULUŞTU
Alanya Oba'da kanalizasyon seferberliği
YEREL

ALANYA OBA'DA KANALİZASYON SEFERBERLİĞİ
Zeytinköy'de kermes düzenlendi
YEREL

ZEYTİNKÖY'DE KERMES DÜZENLENDİ
Antalya'da ramazan etkinlikleri
YEREL

ANTALYA'DA RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
Esnafın ramazan hareketliliği başladı
YEREL

ESNAFIN RAMAZAN HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI
Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali başlıyor
YEREL

ULUSLARARASI ÇOK KISA FİLMLER FESTİVALİ BAŞLIYOR
Döşemealtı &quot;Gençlik Haftası' kutlamaları
YEREL

DÖŞEMEALTI "GENÇLİK HAFTASI' KUTLAMALARI
Muratpaşa'nın araç filosu güçleniyor
YEREL

MURATPAŞA'NIN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR
Besmele yazılı tabloyu hediye etmek için Cumhurbaşkanı'nın yolunu gözlüyor
YEREL

BESMELE YAZILI TABLOYU HEDİYE ETMEK İÇİN CUMHURBAŞKANI'NIN YOLUNU GÖZLÜYOR
Devlet Bahçeli Antalya'ya geliyor
YEREL

DEVLET BAHÇELİ ANTALYA'YA GELİYOR
Döşemealtı'na trafik parkı
YEREL

DÖŞEMEALTI'NA TRAFİK PARKI
17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
YEREL

17. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ
5. Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri
YEREL

5. LAMOS ARENA KARAKUCAK BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİ
20. Uluslararası Şampiyonalar Güreş Turnuvası
YEREL

20. ULUSLARARASI ŞAMPİYONALAR GÜREŞ TURNUVASI
Beşiktaş'ın efsane ismi &quot;Baba Recep&quot; toprağa verildi
YEREL

BEŞİKTAŞ'IN EFSANE İSMİ "BABA RECEP" TOPRAĞA VERİLDİ
Oğlunu görmek için bıçakla kreşi basan zanlı tutuklandı
YEREL

OĞLUNU GÖRMEK İÇİN BIÇAKLA KREŞİ BASAN ZANLI TUTUKLANDI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı