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"Üreten Gençlik Projesi"

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 13:52
"Üreten Gençlik Projesi"

ŞANLIURFA (AA) - Gençlik ve Spor Bakanlığı Eğitim, Kültür ve Araştırma Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Üreten Gençlik Projesi", Şanlıurfalı gençlerle buluştu.

Gençlerin, yenilikçi fikirler geliştirerek üretmelerini sağlamak ve hayal güçlerini geliştirmeleri hedefiyle bakanlık tarafından hayata geçirilen projeyle sosyal medya, spor, sağlık, maneviyat ve teknoloji konularında bakanlık tarafından belirlenen uzmanlar, şehir merkezi ve ilçelerde okulları ziyaret ederek, gençlere bilgi vermeye başladı.

Bu kapsamda Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminde yaralananlara ilk müdahaleyi yapanlardan doktor Sezai Çelik, merkez Haliliye ilçesindeki Bozan Sarı Anadolu Lisesinde gençlerle bir araya geldi.

15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde darbe girişiminin yapıldığı gece demokrasi sevdalılarının verdiği mücadeleye değinerek sözlerine başlayan Çelik, birçok ölü ve yaralı görmelerine rağmen gençlerin o gece alandan ayrılmadığına dikkati çekti.

Türkiye'nin çok ciddi manada iman sahibi bir gençliğinin olduğuna o gece bir kez daha şahitlik ettiğini vurgulayan Çelik, "O gün orada mücadele eden gençler var oldukça hangi darbeci gelirse gelsin, bu ülkeyi teslim alamayacaktır. Bu gençlik oldukça bu ülkeye bir şey olmaz." dedi.

Ülkelerin kalkınmasında gençlerin ana faktör olduğunu ifade eden Sezai Çelik, şunları kaydetti:

"Gençlerin, yeni Türkiye'nin kalkınmasının ana faktörü olduğundan artık çok daha iyi bilgilendirilmesi hatta bu konuda örgütlendirilmesi gerekiyor. Gençlerimizin mutlaka artık kalkınmaya yönelik, mucit, araştırmacı ve bilim adamı sıfatlarını taşıyacak kapasiteye ulaşması lazım. Gençlerimizin mucit nasıl olunur, araştırmacı nasıl olunur, meslek seçiminde nelere dikkat edilmelidir, konularında her tecrübeliden faydalanması gerekiyor. Ağır badireler atlatan Türkiye'nin yeniden ayağa kalkarak, yakın gelecekte güçlü bir devlete kavuşması tamamen gençlerin elindedir. Biz Avrupa'dan ülkemizin menfaatine olan unsurları alacağız, onların zararlı unsurlarını ise def edeceğiz. Çağdaş muasır medeniyetler seviyesine ulaşmak için bütün gücümüzle çalışacağız. Ülke olarak sizlerden çok ümitliyiz."

Çelik, konuşmasının ardından gençlerin sorularını yanıtladı.

Öte yandan proje, çeşitli etkinlikler ile yarın ve 24 Mayıs Çarşamba günü farklı okullarda farklı uzmanların katılımıyla devam edecek.

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