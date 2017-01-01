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Kardemir Karabükspor Kulübü Başkanı Tankut:

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 14:06


KARABÜK (AA) - Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor'un kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut, deplasmanda 3-0 kaybettikleri Atiker Konyaspor müsabakasına ilişkin, "Deplasman maçlarında yaşadığımız sıkıntı devam ediyor." dedi.

Tankut, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Atiker Konyaspor'un iyi bir ekip olduğunu ve maçın zor geçtiğini söyledi.

Konya'ya kazanma arzusuyla gittiklerini ifade eden Tankut, "Maalesef maça iyi başlayamadık ve ilk yarı goller geldi. İkinci yarı istediğimizi yapsak da skora yansımadı. Maçtan yenik ayrıldık. Deplasman maçlarında yaşadığımız sıkıntı devam ediyor. Bir türlü maç kazanamıyoruz. İyi oynadığımız maçlarda da bu böyle oldu. Şimdi önümüzde bir iç saha ve bir deplasman maçı kaldı. Bu iki maçı da kazanıp ligi iyi bir yerde tamamlamak istiyoruz." diye konuştu.

Başkan Tankut, gelecek sezon için çalışmalara başladıklarını da sözlerine ekledi.

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