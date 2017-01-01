GÜNCELLEME - Demirkazık Dağı'nda kaybolan dağcı ölü bulundu

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NİĞDE (AA) - Niğde'nin Çamardı ilçesindeki Demirkazık Dağı'na tırmanan ve kaybolduğu bildirilen dağcı ölü bulundu.

Jandarmayı arayan dağcı Serdar Ayrılmaz'ın (56) ailesi, dün Demirkazık Dağı'na tırmanan Ayrılmaz'dan haber alamadıklarını bildirerek yardım istedi.

Jandarma ekipleri, AFAD, UMKE ve AKUT'un desteğiyle dağda arama çalışması başlattı. Bir askeri helikopter de Ayrılmaz'ın tırmanış güzergahını taradı.

Arama çalışmalarında Ayrılmaz'ın cep telefonundan alınan sinyalle bulunduğu bölge tespit edildi.

Cımbar Vadisi'nde cesedine ulaşılan Ayrılmaz'ın, kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlendi.

Hava muhalefeti nedeniyle ara verilen çalışmaların yarın sabah yeniden başlatılarak, cesedin bulunduğu yerden alınacağı öğrenildi.

- Kaya kütlesi kopmuş

AKUT gönüllüsü Nedim Urcan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dün saat 20.00 sıralarında kazazedenin ağabeyinin kendisini arayarak kaza bilgisini verdiğini aktardı.

Ayrılmaz'ın çok dağ tırmanışı yapan biri olduğunu dile getiren Urcan, "Düzenli tırmanış yapan bir arkadaş. Bu konuda da oldukça yetkin bir arkadaş. Girdiği rota da kendi seviyesini geçen bir rota değil. Yukarıda yürüyüş yapan yabancı misafirlerimizin gördüğüne göre 1 metre büyüklüğündeki kaya kütlesinin kopması sonucu düşüyor." dedi.

Yağmur beklendiği için ekibi tehlikeye atmamak adına kazazedenin cesedinin olduğu yerde bırakılacağını belirten Urcan, "Yaklaşık 180-200 metre kadar indirmemiz lazım. Bu, ekibi tehlikeye atacak bir durum. Hayati tehlike olsaydı bunlar mutlaka yapılacaktı. Hava şartları düzeldiği zaman, muhtemelen yarın sabah saatlerinde askeri helikopterle alınmaya çalışılacak." diye konuştu.