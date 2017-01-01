Rus turistler elektrikli motosikletle kanala düştü

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde elektrikli motosikletle su kanalına düşen iki Rus turistten biri yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ahmet Çavuş Caddesi'nde seyreden Rusya uyruklu İurii Mindiiarov idaresindeki 07 GPB 65 plakalı elektrikli motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunu yol kenarındaki su kanalına düştü.
Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza sonucu motosiklette bulunan İurii Mindiiarov'un eşi Natalia Mindiiarov yaralandı. Natalia Mindiiarov, sağlık ekiplerinin kanalın içerisinde yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu kanaldan çıkarıldı.
Kemer'de özel bir hastaneye götürülen Mindiiarov, tedaviyi kabul etmeyerek kaldığı otele gitti. Mindiiarov'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.