ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / ANTALYA HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Rus turistler elektrikli motosikletle kanala düştü

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:05

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kemer ilçesinde elektrikli motosikletle su kanalına düşen iki Rus turistten biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Ahmet Çavuş Caddesi'nde seyreden Rusya uyruklu İurii Mindiiarov idaresindeki 07 GPB 65 plakalı elektrikli motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunu yol kenarındaki su kanalına düştü.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Kaza sonucu motosiklette bulunan İurii Mindiiarov'un eşi Natalia Mindiiarov yaralandı. Natalia Mindiiarov, sağlık ekiplerinin kanalın içerisinde yaptığı ilk müdahalenin ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu kanaldan çıkarıldı.

Kemer'de özel bir hastaneye götürülen Mindiiarov, tedaviyi kabul etmeyerek kaldığı otele gitti. Mindiiarov'un sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.


İLGİLİ HABERLER
Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali
YEREL

BİLİM VE SANAT MERKEZLERİ FESTİVALİ
Uluslararası Medya Forumu 2017
YEREL

ULUSLARARASI MEDYA FORUMU 2017

Emniyete modern kompleks hizmet binası
YEREL

EMNİYETE MODERN KOMPLEKS HİZMET BİNASI
Eto'o'ya unvan için 2 gol gerekli
YEREL

ETO'O'YA UNVAN İÇİN 2 GOL GEREKLİ
Kepez'de ramazan etkinlikleri
YEREL

KEPEZ'DE RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
Kepez'in yıldızları formalarını aldı
YEREL

KEPEZ'İN YILDIZLARI FORMALARINI ALDI
Aksoy, güven tazeledi
YEREL

AKSOY, GÜVEN TAZELEDİ
Kepez'de dev ekranda maç keyfi
YEREL

KEPEZ'DE DEV EKRANDA MAÇ KEYFİ
CHP'liler gençlik pikniğinde buluştu
YEREL

CHP'LİLER GENÇLİK PİKNİĞİNDE BULUŞTU
Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali
YEREL

ULUSLARARASI ÇOK KISA FİLMLER FESTİVALİ
Gençlik cazla buluştu
YEREL

GENÇLİK CAZLA BULUŞTU
Alanya Oba'da kanalizasyon seferberliği
YEREL

ALANYA OBA'DA KANALİZASYON SEFERBERLİĞİ
Zeytinköy'de kermes düzenlendi
YEREL

ZEYTİNKÖY'DE KERMES DÜZENLENDİ
Antalya'da ramazan etkinlikleri
YEREL

ANTALYA'DA RAMAZAN ETKİNLİKLERİ
Esnafın ramazan hareketliliği başladı
YEREL

ESNAFIN RAMAZAN HAREKETLİLİĞİ BAŞLADI
Uluslararası Çok Kısa Filmler Festivali başlıyor
YEREL

ULUSLARARASI ÇOK KISA FİLMLER FESTİVALİ BAŞLIYOR
Döşemealtı &quot;Gençlik Haftası' kutlamaları
YEREL

DÖŞEMEALTI "GENÇLİK HAFTASI' KUTLAMALARI
Muratpaşa'nın araç filosu güçleniyor
YEREL

MURATPAŞA'NIN ARAÇ FİLOSU GÜÇLENİYOR
Besmele yazılı tabloyu hediye etmek için Cumhurbaşkanı'nın yolunu gözlüyor
YEREL

BESMELE YAZILI TABLOYU HEDİYE ETMEK İÇİN CUMHURBAŞKANI'NIN YOLUNU GÖZLÜYOR
Devlet Bahçeli Antalya'ya geliyor
YEREL

DEVLET BAHÇELİ ANTALYA'YA GELİYOR
Döşemealtı'na trafik parkı
YEREL

DÖŞEMEALTI'NA TRAFİK PARKI
17. Alanya Uluslararası Turizm ve Sanat Festivali
YEREL

17. ALANYA ULUSLARARASI TURİZM VE SANAT FESTİVALİ
5. Lamos Arena Karakucak Başpehlivanlık Güreşleri
YEREL

5. LAMOS ARENA KARAKUCAK BAŞPEHLİVANLIK GÜREŞLERİ
20. Uluslararası Şampiyonalar Güreş Turnuvası
YEREL

20. ULUSLARARASI ŞAMPİYONALAR GÜREŞ TURNUVASI
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı