ARÜ'deki "Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" başladı

ARDAHAN (AA) - Ardahan Üniversitesinde (ARÜ) düzenlenen "Bilim, Kültür, Sanat ve Spor Şenlikleri" başladı.
Üniversitenin İnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi önündeki alanda, öğrencilerin eğitim öğretim yılı sonunda eğlenmek amacıyla düzenlediği şenlik, ARÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Biber tarafından açıldı.
Biber, açılış sonrası yiyecek ve içeceklerin yanı sıra yöreye özgü "damal bebeği" gibi çeşitli kültürel ürünlerin sergilendiği stantları gezdi.
Üniversite personeli ile öğrencilere şenlik pilavı ikram eden Biber, yaptığı konuşmada, akademik yıl boyunca çok çalışan öğrencilerin eğlenmeyi hak ettiğini ifade etti.
Konserle devam eden şenlikte, öğrencilerin ip çekme yarışması renkli görüntüler oluşturdu. Öğrencilerin halay çekip eğlendiği şenlikte, rahvan at ekibinin geçişi de katılımcıların beğenisini topladı.
Konserler ve yarışmaların yapılacağı şenlik, üç gün boyunca sürecek.