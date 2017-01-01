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10. Domotex Turkey Halı Fuarı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:20

GAZİANTEP (AA) - Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, "2017 yılında göreceksiniz Türkiye, inşallah bütün tahminleri altüst ederek yüzde 4'ün üzerinde bir büyümeyi yakalayacak." dedi.

Bakan Tüfenkci, Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi'nde düzenlenen 10. Domotex Turkey Halı Fuarı'nın açılışında, Türkiye'nin en önemli fuarlarından birinin gerçekleştirildiğini söyledi.

Fuarın sektör adına, dünyada halı ticareti yapanlar adına ve Gaziantep'in merkez olmasının tescillenmesi noktasında önemli olduğunu dile getiren Tüfenkci, sektöre hem Ekonomi Bakanlığının hem de kendilerinin ciddi anlamda destek verdiğini vurguladı.

Tüfenkci, halının Türkiye'nin ihraç ettiği önemli ürünlerden biri olduğunu kaydetti.

Halı ihracatının 2015-2016 yıllarında biraz gerilese de yine önemli rakamlara ulaştığını aktaran Tüfenkci, Türkiye'nin 2016 yılını ekonomik anlamda zor bir yıl olarak geçirdiğini belirtti.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) hain darbe girişimiyle, Türkiye ekonomisini çökertme adına paralel bir saldırıyla karşı karşıya kalındığını anlatan Tüfenkci, "Bugün demokrasiyi yok edemediler. Millet, sizler, demokrasiye sahip çıktınız ama ondan sonraki süreç içresinde Türkiye ekonomisini çökertme adına her bir yerden saldırı başlatarak, lobi faaliyetleriyle esasında sizlere zarar vermek istediler ama Allah'a hamdolsun sizlerin gayretiyle, çalışmasıyla, desteğiyle, hükümetimizin aldığı tedbir ve teşviklerle biz 2016 yılını beklenenin de üzerinde bir performansla bitirdik." diye konuştu.

- İstikrar önemli

Bakan Tüfenkci, 2,9 büyümeyi yeterli görmediklerini vurgulayarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2017 yılında göreceksiniz Türkiye, inşallah bütün tahminleri altüst ederek yüzde 4'ün üzerinde bir büyümeyi yakalayacak. Bunu almış olduğumuz teşvik ve tedbirlerin 2017 yılı içerisinde hayata geçmesiyle beraber, onların yatırıma ve ihracata dönüşmesinin sinyallerini aldığımız için söylüyorum, tarım ürünlerinden gelen büyüme rakamlarıyla söylüyorum. Netice itibarıyla 2017'de Türkiye, yüzde 4,5'in üzerinde bir büyümeyi hep beraber yakalayacak. Yeter ki biz istikrarı yakalayalım. Biz yeter ki milli birlik ve beraberliği yakalayalım."

Bülent Tüfenkci, 16 Nisan'dan sonra Türk milletinin Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini onaylamasıyla beraber daha fazla istikrarın yaşanacağı bir döneme girdiklerini dile getirdi.

Hükümet olarak yapacakları işler olduğunu dile getiren Tüfenkci, "Bir yandan Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş uyum yasalarını çıkartırken ama en önemlisi Türkiye'nin artık bundan sonra 2-2,5 yıllık bir zaman dilimini ekonomiye odaklanarak biz yeniden bir kalkınma hamlesini hep beraber başaracağız." ifadesini kullandı.

- Sanayi kuruluşlarına ve esnafa verilen destekler

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, 2016'nın zor bir yıl olduğunu, buna karşılık sanayi kuruluşları ve esnafa önemli destekler verdiklerini anımsatarak bu sayede hiçbir sanayi kuruluşunun çarklarının durmasına müsaade etmediklerini kaydetti.

Kredi Garanti Fonu'nu devreye sokarak zordaki şirketlere kredi imkanı sağladıklarına dikkati çeken Tüfenkci, amaçlarının Türkiye'nin büyümesi olduğuna değindi.

Tüfenkci, bir yandan demokrasiyi büyütmeyi diğer yandan halkın refah düzeyini yükseltmeyi amaçladıklarını bildirdi.

- Halı üretimi iyi durumda

Bakan Tüfenkci, Anadolu halı ve kilim motiflerinin zenginliğini üretime de yansıtarak halı sektöründe dünyanın sayılı ülkeleri arasına geldiklerini, gelmeye de devam edeceklerini vurguladı.

Her yöreye ait halı ve kilimlerin aslında dünya markası olmaya aday olduğunu, sektör temsilcilerinin bunu düşünerek hareket etmesi gerektiğine işaret eden Bülent Tüfenkci, konuşmasına şöyle devam etti:

"Terzi usulü teşvikler getirdik. Bunu hayata geçirdik. Bir kişi, birkaç kişi 'Türkiye'nin herhangi bölgesinde bunu Türkiye'ye kazandırmak istiyoruz' diyen kim varsa bütün teşvikleri ayağının altına sereceğiz. Hangi noktada, ne teşvik istiyorlarsa, varsa cesaretleri gelsinler, biz öncülüğünü yapalım. Ekonomi Bakanlığımız, bu konuda elini taşın altına koyuyor. Biz bunun ham maddesini Türkiye'de üretelim. Türkiye'nin herhangi bir yerindeki iş adamlarımıza da söylüyorum. Bu noktada ithal ediyoruz. Açığımız var. Bunu kapatma adına liman gerekiyorsa liman, yol gerekiyorsa yol, sermaye gerekiyorsa sermaye, ortaklık gerekiyorsa ortaklık..."

Öte yandan Bakan Tüfenkci, nisan sonu itibarıyla tüketici güven endeksi, sanayi ciroları ve üretimlerde rakamların iyi olduğunu sözlerine ekledi.

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