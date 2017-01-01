ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / BOLU HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Haleplilere gıda yardımı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 15:30

BOLU (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Halep'e bir tır un ve patates yardımı gönderildi.

İHH tarafından Hatay üzerinden Halep'e gönderilecek tır için Demokrasi Meydanı'nda uğurlama töreni düzenlendi.

Törende konuşan İHH İnsani Yardım Vakfı Bolu sorumlusu Fethi Sarımsakçı, geçen hafta içerisinde Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde "Yetim Köyü"nün açılışının yapıldığını söyledi.

Suriye'deki iç savaşın başlamasından bu yana 800 bin çocuğun yetim kaldığını ifade eden Sarımsakçı, "İHH İnsani Yardım Vakfı olarak bu çocuklardan 10 binine sahip çıkabilmişiz. Bu yetim köyünde inşallah anası, babası ve kimsesi kalmamış çocuklarımız aile ortamında kalıp, savaşın vermiş olduğu psikolojik rahatsızlıkları atlatacak." dedi.

Ramazanın yaklaştığını belirten Sarımsakçı, "Bu Ramazan inşallah yardımlarımızı, zekatlarımızı, sadakalarımızı, fitrelerimizi yetimlere ayırırsak, yer yüzünde sahip çıktığımız yetim sayısı her geçen gün artacak." dedi.

Yardım tırı, konuşmadan sonra dua edilmesinin ardından Hatay üzerinden Haleplilere ulaştırılmak üzere yola çıktı.

İLGİLİ HABERLER
Hamile Yılkı Atı ölmekten son anda kurtarıldı
YEREL

HAMİLE YILKI ATI ÖLMEKTEN SON ANDA KURTARILDI
Başkan Yılmaz: &quot;AK Parti yeniden doğdu&quot;
YEREL

BAŞKAN YILMAZ: "AK PARTİ YENİDEN DOĞDU"
EN ÇOK OKUNANLAR
Nusret'in sosyal medyayı sallayan paylaşımları ve yorumları
FİSKOS

NUSRET KUPAYI DA TUZLADI

 1
  • 2 Aslı Enver'in eski halini görenler tanıyamadı
  • 3 Tuvaletin kapağını açınca hayatının şokunu yaşadı
  • 4 Gizemli bulut panik yarattı