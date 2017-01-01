Adana'da FETÖ/PDY davası

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ADANA (AA) - Adana'da Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında "Silahlı terör örgütüne üye olma ve terör örgütünün propagandasını yapmak" suçlamalarından 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açılan eski öğretim üyesinin yargılanmasına başlandı.

Adana 13. Ağır Ceza Mahkemesindeki ilk duruşmaya meslekten ihraç edilen tutuksuz sanık eski Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Günal Kurşun ve çok sayıda avukatı ile Adana Barosu Başkanı Veli Küçük katıldı.

Kurşun, savunmasında, eğitimi boyunca devlet okullarında okuduğunu belirterek, FETÖ'nün okuluna ve dershanesine gitmediğini, yurtlarında kalmadığını söyledi.

Soruşturma aşamasında savunma hakkının kısıtlandığını, 28 sayfa olan iddianamenin sadece 3 sayfasının kendisine tebliğ edildiğini iddia eden Kurşun, hakkındaki iddiaların asılsız olduğunu ve aynı fakültedeki bir kişinin iftiraları sonucu dava açıldığını öne sürdü.

Kurşun, FETÖ ile bağlantısının olmadığını ve Kanun Hükmünde Kararname ile kapatılan Today's Zaman Gazetesi'nde yazdığı köşe yazılarının suç unsuru taşımadığını savundu.

Mahkeme heyeti, sanık Kurşun ile avukatlarına esas hakkındaki savunmalarını hazırlamaları için süre verip, duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.