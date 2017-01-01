Bilim ve Sanat Merkezleri Festivali

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ANTALYA (AA) - Eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı ve Turkcell Yönetim Kurulu Üyesi Hilmi Güler, "Türkiye doğu ile batı arasında gerek enerjide gerek ulaşımda gerek bilim ve teknolojide çok avantajları olan bir ülke. Genç bir nüfusu var. Bu genç nüfusla birlikte yıldız gibi parlayan bir proje grubuyla hareket ediyor." dedi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü ve Turkcell tarafından düzenlenen Bilim ve Sanat Merkezleri (BİLSEM) Festivali, Antalya'nın Manavgat ilçesindeki bir otelde başladı.

Etkinliğin açılış töreninde konuşan Güler, BİLSEM'in Türkiye'nin hayrına çok özel bir proje olduğunu, Milli Eğitim Bakanlığının gayretli çalışmalarıyla Türkiye'de yaygınlık gösterdiğini söyledi.

Turkcell olarak yoğun bir çalışma yaptıklarını ve "Zeka Küpü" projesiyle BİLSEM'e katkıda bulunduklarını dile getiren Güler, şöyle devam etti:

"Daha önce gerek Davos toplantılarında gerekse Silikon Vadisi'ndeki çalışmalarda şunu gördük, dünya büyük bir hareket içinde. Dördüncü sanayi devrimini yaşıyoruz. Bu noktada Türkiye BİLSEM'le başta olmak üzere öğrenci zenginliği ve tecrübeli öğretim üyeleriyle Milli Eğitim Bakanlığımızın başkanlığında bu kalkınmada, bu büyük projede ülkeye önemli katkılarda bulunacaktır." dedi.

Dünyada teknoloji kullanan ülkelerle teknoloji üreten ülkeler ayrımı yapıldığı zaman Türkiye'nin teknoloji üreten ülkeler sınıfında olmasını istediklerini belirten Güler, bununla ilgili hükümetin öncülüğünde çok önemli adımlar atıldığını ifade etti. Güler, şunları söyledi:

"Dünyada şöyle bir gelişim olacağı hesaplanmaktadır. 2040 yılında dünyanın en büyük 4 ekonomisinin 3'ü Asya ülkesinden oluşacak. Bunların birincisi Çin, ikincisi Hindistan, üçüncüsü Amerika ve dördüncüsü Japonya. Böyle bir 2040 projeksiyonu var. Türkiye doğu ile batı arasında gerek enerjide gerek ulaşımda gerek bilim ve teknolojide çok avantajları olan bir ülke. Genç bir nüfusu var. Bu genç nüfusla birlikte yıldız gibi parlayan bir proje grubuyla hareket ediyor. Ben de burada Turkcell Yönetim Kurulu üyesi olarak değil bu çalışmanın oluşumuna katkıda bulunan biri olarak mutluluk duymaktayım."

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürü Celil Güngör ise Bilim ve Sanat Merkezlerinin, eğitim kurumlarında az bilinen ama en özgün kurumlarından birisi olduğunu vurguladı.



Bu merkezlerde öğrencilerin, yaratıcı birey olmanın niteliklerine uygun olarak ve o niteliklere uygun olarak öğretmenler nezaretinde daha çok proje tabanlı, uygulama tabanlı olarak çalıştıklarına dikkati çeken Güngör, şunları kaydetti:

"Burada öğrencilerimiz kitabi değil, alanda, müzede, konservatuvarda, araştırma laboratuvarında, her türlü bilimin, sanatın ve etkinliğin olduğu alanda bulunmak ve o alanın içerisinde bir şeyler yapmak hedefindedir. Bu açıdan ülkemizin çeşitli yörelerindeki bilim ve sanat merkezlerimizi, bu sene ilk defa bir araya getirerek hem bu bir yıl boyunca yaptıklarını, bildiklerini, tecrübelerin paylaşmalarını istedik."