Antalyaspor, Süper Lig tarihindeki puan rekorunu kırdı

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ANTALYA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftası sonunda 52 puanla 5. sırada bulunan Antalyaspor, 21. yılını geçirdiği lig tarihinde bir sezonda aldığı en yüksek puana ulaştı.

Antalyaspor Kulübünden yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, Süper Lig'de mücadele ettiği 1998-1999 ve 2009-2010'da 49'ar puan alarak, en çok puan topladığı sezonları yaşamıştı. Antalyaspor'un 32. hafta sonunda 52 puana ulaştığı 2016-2017 sezonu, kulüp tarihine geçti.

Kırmızı-beyazlılar, Bursaspor karşısında bu sezonki 15. galibiyetini aldı. Süper Lig'de daha önce bir sezonda en çok 14 galibiyet elde eden Antalyaspor, bu alanda da kulüp rekoru kırdı.

Ligin ilk 6 haftasında sadece 2 puan toplayan Antalyaspor, teknik direktör Rıza Çalımbay'ın göreve gelmesinin ardından çıktığı 26 maçta 50 puan elde etti. Çalımbay, 50 puanla bir dönemde Antalyaspor'a en fazla puan kazandıran teknik direktör olmayı da başardı.