Kültür ve Turizm Bakanı Avcı:

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ANTALYA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Türkiye'nin dünyanın en güvenli ülkelerinden biri olduğunu belirterek, "Türkiye'nin en az Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere kadar güvenli olduğunu vurgulamakta fayda var. Türkiye uluslararası suç endekslerine göre, ABD ve Avrupa ülkelerinden çok daha güvenlidir." dedi.

Bakan Avcı, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde bir otelde düzenlenen Uluslararası Medya Forumu 2017'nin açılış konuşmasının ardından, forumun birinci oturumunda yabancı gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Türkiye'de daha fazla ABD'li turist ağırlamak istediklerini belirten Avcı, bunun kruvaziyer turizmiyle mümkün olabileceğini bildirdi.

ABD'li turistlerin daha çok kruvaziyer seferlerine ilgi gösterdiğine işaret eden Avcı, "O kadar uzun bir yolculuk yaptıktan sonra tek bir destinasyonla yetinmek istemiyorlar. ABD'den gelebilecek turistlere paket turlar hazırlamamız gerekiyor. Yunanistan'ı, Mısır'ı, İspanya'yı ve İtalya'yı da işin içine katabilirsek ciddi bir gelişme olabilir. İsrail de bu paket turla ilgili bizimle iş birliği yapmak istiyor. Diğer ülkeler de sıcak bakıyor." diye konuştu.

Avcı, kruvaziyer turizmine ilişkin ortak projeler hayata geçirebilmek için Karadeniz, Akdeniz ve Balkan ülkeleriyle görüşmeler yapacaklarını açıkladı.

"Türk dizileri bizi de şaşırtacak şekilde Türk turizmine anlamlı katkılarda bulunuyorlar." diyen Avcı, Marmaris ve Bodrum'da 135 dizi sektörü temsilcisini ağırlayacaklarını belirtti.

Avcı, Hint dizilerinin Türkiye'de çok izlendiğini, aynı şekilde Türk dizilerinin de Hindistan'da izlendiğini, Hindistan ve Rusya ile ortak dizi yapılmasının gündemde olduğunu kaydetti.

- Yeni pazar Ortadoğu

Türkiye'nin potansiyelini yeni keşfettiği bölgelerden birisinin de yakınındaki Ortadoğu olduğuna işaret eden Avcı, şunları söyledi:

"Ortak geçmişimize rağmen Arap dünyasının sunabileceği imkanları yeterince değerlendiremedik. Biraz da bu geç kalmışlığın verdiği telaşla sıkı bir hamle içerisindeyiz. Arap yatırımcılar termal ve sağlık turizmine yakın ilgi gösteriyor. Nisan ayı başında Arap Turizm Örgütü yetkililerini Eskişehir'de ağırladık. Bölgedeki termal potansiyelini tanıttı. Çok memnun kaldılar."

Arapların son yıllarda özelikle ABD ve Avrupa'dan aldıkları sağlık hizmetlerinde bir hizmet düşüklüğünün söz konusu olduğunu vurgulayan Avcı, Türkiye'nin yakınlığı, hizmet kalitesi ve uygun fiyatı açısından sağlık turizmi için Araplar açısından avantajlı hale geldiğini, bundan dolayı tercih edildiğini kaydetti.

Turizm sektörünün "Müşteri hazır, Almanlar, Ruslar var. Nasıl olsa geliyorlar." düşüncesiyle rehavete kapıldığını ifade eden Avcı, "Bu düşüncelerle alternatif pazarlar arama ihtiyacını hissetmemişiz. Rusya ile yaşanan uçak krizinden sonra çarkın hep böyle dönmeyeceği anlayınca can havliyle alternatif pazarlar konusunda kafa yormaya başladık. Ortadoğu pazarı da bunlardan birisi." diye konuştu.

Türkiye'nin kış turizmi potansiyeli de harekete geçirmesi gerektiğini anlatan Avcı, yapılan araştırmalara göre Türkiye'nin tüm Avrupa'dan daha fazla kayak pisti potansiyelinin bulunduğunun belirlendiğini vurguladı.

Bakan Avcı, bu potansiyelin iyi kullanılmasıyla turizm sezonunun tüm yıla yayılabileceğini bildirdi.

Batı medyasında 6 ay öncesine kadar Türkiye ile ilgili sistematik olarak terör olaylarının abartılarak verildiğini aktaran Avcı, terörün sadece Türkiye'nin değil, bütün dünyanın ortak meselesi olduğunu kaydetti.

- "Türkiye dünyanın en güvenli ülkelerinden birisi"

Terör olaylarının dünyanın her yerinde yaşandığını anlatan Avcı, şöyle konuştu:

"Hiçbir ülke 'Ben Türkiye'den daha güvenliyim' diyemez. Terör küresel bir tehdittir. Bu nedenle mücadelede küresel işbirliği gerekir. Ancak böyle etkisiz hale getirilebilir. Medya kuruluşları arasında da bu konuda işbirliği gerekli. Fransa'da olanla Türkiye'de olanı aynı şekilde vermeyip, lanetlemiyorsanınız ya da abartarak veriyorsanız işinizi doğru yapmıyorsunuz demektir. Türkiye'de olanları çarpıtarak veren yayın organları var. İşi gerçekten sadece haber olanların bu konudaki katkılarına ihtiyaç var. Geçen yıl Almanların büyük bir bölümü seyahate çıkmamayı tercih etti. Global terör algısı devam ettirilirse sadece Türkiye değil bütün ülkeler etkilenir. Türkiye'nin en az Almanya, Fransa, Belçika, İngiltere kadar güvenli olduğunu vurgulamakta fayda var. Türkiye uluslararası suç endekslerine göre ABD ve Avrupa ülkelerinden çok daha güvenlidir. Türkiye dünyanın en güvenli ülkelerinden birisi."

- "Türk televizyonları kahramanlık destanı yazdı"

Bir soru üzerine 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Türk basınının yaklaşımını anlatan Avcı, darbeci askerlerin bazı haber kanallarını uçaklarla bombalama tehdidinde bulunduğunu anımsattı.

Buna rağmen bütün televizyon kanallarının demokrasinin ve seçilmiş hükümetin yanında yer aldığını kaydeden Avcı, "Bombalanma tahditlerine rağmen, Türk televizyonları kahramanlık destanı yazdı. Yabancı basın ise aynı duyarlılığı gösteremedi. CNN Türk darbeci askerler tarafından basılırken ve bunlar canlı yayında yayınlanırken, CNN International ortalığı bulandırıyordu. Darbecileri cesaretlendirecek yayınlar yapıyordu. Cumhurbaşkanı'nın Almanya'ya kaçtığı yalanlarını yayınlıyordu." değerlendirmesini yaptı.