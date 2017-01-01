Ramazan sofraları binlerce kişiyi ağırlayacak

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SAKARYA (AA) - Sakarya, Bolu, Kocaeli, Karabük, Düzce, Bartın ve Zonguldak'ta ramazan hazırlıklarını tamamlayan belediyeler ve sivil toplum örgütleri, kurulacak çadırlarda binlerce kişiye iftar verecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, her yıl olduğu gibi bu yıl da ‘Mahallemde İftar Var’ programlarında 16 ilçede Ramazan coşkusu yaşanmaya devam edeceği belirtildi.

"Mobil Etkinlik Tırı"nın, ilçeleri tek tek dolaşarak Hacivat Karagöz, orta oyunu ve diğer çeşitli mini gösterileri sunacağı aktarılan açıklamada, Atatürk Bulvarı’nda Ramazan ayı süresince hizmet sunacak Kitapçılar Çarşısı'nda da vatandaşlar, bilimsel, felsefi, dini, edebi ve daha birçok alanda eseri alma imkanı bulacağı kaydedildi.

Kocaeli'nin İzmit ilçesinde ise belediye tarafından "Doğu Kışla ve Kültür Tepesi"nde Ramazan sokağı oluşturulacak.

Ramazan Sokağı ve mahallelerde düzenlenecek etkinliklerle vatandaşların Ramazan ayını dolu dolu yaşaması sağlanacak. İzmit Belediyesi tarafından Ramazan ayında 15’e yakın yerde gerçekleştirilecek toplu organizasyonlarda da binlerce İzmitli birlikte iftar açacak.

- Bolu'da mahalle iftarları düzenlenecek

Bolu Belediyesi tarafından Ramazan ayı kapsamında 3 bin aileye iftar paketi verilecek.

Belediye Aşevi tarafından Ramazan ayı süresinde 2 bin 500 kişiye iftar, ayrıca içerisinde bir ailenin iftar ihtiyacını karşılayacak olan iftar paketi 3 bin aileye verilecek. Öte yandan, belediye tarafından geleneksel hale getirilen mahalle iftarları devam edecek. Bu iftarlar kapsamında, 12 mahallede geniş katılımlı iftarlar düzenlenecek.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uzun yıllardır Ramazan ayında mahallelerde iftar verdiklerini belirterek, "Vermiş olduğumuz bu iftarlarla mahalle halkı ile kucaklaşmayı hedefliyoruz. Bu konuda hem valilik, hem de müftülük ile müşterek hareket ediyoruz. Ramazanı böyle bir coşkuya dönüştürmeye çalışıyoruz. Ekiplerimiz bu konudaki çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Ramazan ayı hazırlıklarını tamamlayan Düzce Belediyesinden yapılan açıklamada da Cedidiye Camisi önünde ve Kalıcı Konutlar "Ramazan Sokağı"nda stant kurulduğu belirtildi.

Ramazan ayında iftar sohbetleri, semazen ve mehteran gösterileri ile geleneksel ramazan eğlencelerinin düzenleneceği ifade edilen açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Keleş'in, ramazanın bereket ve huzur içinde geçmesi temennilerine yer verildi.

- Bartın'da iftarlık ve sahurluk adreslere gidecek

Bartın Belediye Başkanı Cemal Akın da ramazanın ruhuna uygun olarak, ihtiyaç sahiplerine iftar ve sahurluk ulaştıracaklarını söyledi.

Hayırsever vatandaşların destekleriyle her gün muhtaç ve kimsesizler için hazırlanan yemeklerin, belediye ekiplerince evlere kadar ulaştırılacağını kaydeden Akın, "Her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayı dolayısıyla aş evimizi hizmete açacağız. Yardımsever vatandaşlarımızın katkısıyla Ramazan ayı boyunca 350 ailedeki bin 400 kişiye 3 çeşit iftarlık ve sahurluk sıcak yemek pişirilecek, vatandaşların isim ve adreslerinin yazılı olduğu sefer taslarıyla bizzat evlerine kadar ulaştırılacak. Bu şekilde herkes kendisine ait kaptan istifade edebilecek." dedi.

Belediye Sosyal Tesislerinde iftar programlarıyla vatandaşlarla, sivil toplum kuruluşlarıyla, üniversite öğrencileriyle bir araya geleceklerini de dile getiren Akın, yine ramazan ayında Hacivat Karagöz oyunları, semazen gösterisi, tasavvuf müziği dinletisi gibi etkinlikler de düzenleyeceklerini ifade etti.

- Zonguldak'ta Ramazan çadırı kurulmayacak

Zonguldak Belediye Başkanı Muharrem Akdemir ise bu yıl da ramazan çadırı kurmayı düşünmediklerini onun yerine muhtaç ailelere yardım ulaştıracaklarını kaydetti.

Zabıta Müdürlüğü ekipleri ve mahalle muhtarlarınca tespit edilecek maddi durumları yetersiz ailelere çeşitli gıda yardımında bulunacaklarını anlatan Akdemir, şunları dile getirdi:

"Ramazan ayında belli günlerde etkinlik düzenleyeceğiz. Ramazanın ruhuna yönelik yapılacak etkinliklere belediye olarak destek vermeye çalışıyoruz. Bu yıl geçen yıl olduğu gibi iftar çadırı kurmayacağız. Ramazanda yardıma muhtaç ailelere yardım ulaştırmak istiyoruz. İhtiyacı olan vatandaşlarımızın yardım kumanyalarını birebir görevli arkadaşlarımız vasıtasıyla evlerine kadar ulaştırıyoruz. Ayrıca 21 Haziran Zonguldak'ın düşman işgalinden kurtuluşu ve Uzun Mehmet'i Anma Günü'nde vatandaşlarımıza geniş çaplı iftar yemeği vermeyi planlıyoruz."

Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal ise ramazan ayında her akşam bir mahallede vatandaşların ve belediye yöneticilerinin de katılacağı iftar verileceğini belirterek, Kadir gecesinde amfi tiyatronun bulunduğu yerde ilçe halkına iftar verileceğini kaydetti.

- Karabük'te günde bin kişiye iftar

Karabük'te ise Ramazan ayı boyunca her gün bin kişiye iftar yemeği verilecek.

Belediye Başkanı Rafet Vergili, her akşam bir mahallede şenliklerin düzenleneceği şehirde, konserler, ilahi grupları, çocuklara yönelik faaliyetler ve ikramlarda bulunulacağını belirtti.

Safranbolu Belediye Başkanı Necdet Aksoy da Ramazan ayı boyunca 50 bin kişiye iftar verilmesi hedeflendiği bildirdi.

Her akşam bir sokakta iftarların organize edileceğini ve böylece halkın arasındaki kaynaşmayı güçlendireceklerini dile getiren Aksoy, şehirde kurulacak otantik Safranbolu Sokağı'nda tarihte yaşatılan Ramazan kültürünün canlandırılacağını sözlerine ekledi.