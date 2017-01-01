Bingöl'de uçamaz halde bulunan akbaba tedavi altına alındı

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BİNGÖL (AA) - Bingöl’de bir çoban tarafından kırsalda uçamaz halde bulunan akbaba tedavi ediliyor.

Yedisu ilçesine bağlı Elmalı köyü kırsalında bir çoban tarafından farkedilen uçamaz durumdaki akbaba, Bingöl Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğünce teslim alındı.

Akbaba, Bingöl Belediyesi Hayvan Barınağına götürüldü.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürü Aslan Maç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, akbabanın teslim alınmasından sonra barınakta tedavisine başlandığını söyledi.

Maç, kanat uzunluğu 2,5 metre olan akbabanın birkaç günlük tedavinin ardından uçacak duruma gelmesi halinde doğaya bırakılacağını, uçmasının zaman alması halinde ise Kars Yaban Hayvanları Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezine gönderilmesinin düşünüldüğünü ifade etti.

Bingöl Belediyesinde Veteriner Hekim Yusuf Tamer Kendi, akbabanın fiziki durumunda herhangi bir sorun tespit etmediklerini kaydetti.

Bitkin olan akbabanın tedavi ile daha iyi duruma geldiğini anlatan Kendi, birkaç gün devam edecek tedavi ile akbabanın uçabilecek duruma gelmesini beklediklerini kaydetti.