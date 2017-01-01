Seramiksan, Ceyda Demirhan'la sözleşme yeniledi

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

MANİSA (AA) - Voleybol Vestel Venus Sultanlar Ligi ekiplerinden Seramiksan, orta oyuncu Ceyda Demirhan'la yeniden anlaştı.

Seramiksan Spor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, iki sezondur takımda yer alan 25 yaşındaki orta oyuncu Ceyda ile sözleşme yenilendiği belirtildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen kulüp başkanı Bülent Erkul, yeni sezona iddialı bir kadro oluşturmak için transfer görüşmelerine devam ettiklerini, iki sezondur takım kadrosunda yer alan Ceyda’nın yuvada kalmasından dolayı çok mutlu olduklarını kaydetti.

Ceyda da açıklamasında, Seramiksan ailesinin bir parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Bu sezon hedeflerimiz büyük. Takım arkadaşlarımla elimizden geleni yapacağız. Güzel bir sezona imza atacağımıza yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Seramiksan, yeni sezon için daha önce dış transferde Müge Örencik, iç transferde ise Meryem Boz ve Sıla Çalışkan ile anlaşma sağlamıştı.