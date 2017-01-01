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Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 17:44
Hatay'da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları

HATAY (AA) - Hatay'da düzenlenen operasyonlarda 13 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilo 717 gram esrar, 80 kilogram kaçak çay ve 6 bin 126 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Valilik internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, jandarma ekipleri tarafından kaçakçılıkla mücadele kapsamında mayıs ayı içerisinde Altınözü, Arsuz, Defne, Erzin, Samandağ ve Yayladağı ilçelerinde çeşitli operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 13 bin 260 paket gümrük kaçağı sigara, 5 kilo 717 gram esrar, 80 kilogram kaçak çay ve 6 bin 126 kök Hint keneviri ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 2'si tutuklanırken, 8'i ifadelerinin alınmasının ardından, serbest bırakıldı.

İki şüphelinin ise gözaltı işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

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