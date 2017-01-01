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Ramazan davulcuları sınavla belirlendi

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 18:08

KARABÜK (AA) - Karabük Belediyesi, ramazanda vatandaşları sahura uyandırmak için görev alacak davulcuları sınavla belirledi.

Zabıta Müdürlüğü'nde düzenlenen sınava, yaklaşık 100 davulcu katıldı.

Muhtar, zabıta ve davul eğitmeninden oluşan jüri karşısına çıkarak sınavdan geçmeyi başaran 56 kişi, "ramazan davulcusu" belgesi almaya hak kazandı.

Seçilen davulcular, eğitimden geçtikten sonra ramazan ayı boyunca vatandaşları sahura kaldıracak.

Karabük Belediyesi Zabıta Müdürü Sedat Köse, gazetecilere yaptığı açıklamada, sahurda vatandaşları gelenek ve göreneklere göre uyandırmak istediklerini söyledi.

Vatandaşların rahatsız olmaması için de davulculara eğitim verileceğini anlatan Köse, ramazan ayı sonunda davulcuların görevlerinin biteceğini kaydetti.

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