Ordu'da ölü yunus karaya vurdu

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ORDU (AA) - Ordu'nun Altınordu ilçesinde ölü bir yunus karaya vurdu.

Akyazı Mahallesi mevkisinde deniz kıyısında ölü yunusu gören vatandaşlar, yetkililere haber verdi.

Herhangi bir yarası bulunmadığı belirlenen ve yaklaşık 1 metre olan yunus, incelemenin ardından belediye ekiplerince gömüldü.

- "Yunus balıkları kalkan ağlarına dolaşarak ölüyor"

Ordu Üniversitesi (ODÜ) Fatsa Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmet Balık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son günlerde kıyıya vuran ölü yunuslara çok sık rastlandığını vurguladı. Balık, "Bunun nedenlerinin başında yunus balıklarının deniz dibine atılan kalkan ağlarına dolaşması geliyor." dedi.

Av yasağının başlamasıyla balıkçılar tarafından kalkan ağlarının kaldırılmaya başlandığını ifade eden Balık, "Av sezonu içerisinde balıkçılar tarafından denize kalkan ağları seriliyor. Daha sonra bu ağlar av yasağının başlamasıyla kaldırılmaya başlanıyor. Ağların kaldırılması esnasında ise bu ağlara dolaşan yunus balıkları balıkçılar tarafından dolaştıkları yerden ayrılıyor. Daha sonra ölen bu yunuslar dalga ile kıyıya vuruyor." şeklinde konuştu.

"Karadeniz’deki kalkan avcılığı, yunus balıklarının ölümüne neden olabiliyor." diyen İsmet Balık, "Dip uzatma ağları olarak nitelenen kalkan ağlarının suyun altında bir duvar gibi durması nedeniyle, ağlara takılan yunuslar yüzeye çıkıp hava alamadıkları için boğularak ölüyorlar. Bu noktada balıkçılarımızın daha dikkatli ve duyarlı olmasında fayda vardır." ifadelerini kullandı.