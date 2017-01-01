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Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 19:05

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, halen görevde olan 1 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı ve 1 özel diyetisyen tutuklandı.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "örgütle bağlantılı olduğu" iddiasıyla halen görevde olan 1 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı ile 1 özel diyetisyenin evine operasyon düzenlendi.

Her iki şüphelinin evinde yapılan aramada, bazı belge ve dokümanlara el konuldu.

Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlanmasın ardından çıkarıldıkları mahkemece, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.


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