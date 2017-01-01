Düzce'de FETÖ/PDY soruşturması

DÜZCE (AA) - Düzce'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan, halen görevde olan 1 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı ve 1 özel diyetisyen tutuklandı.
Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "örgütle bağlantılı olduğu" iddiasıyla halen görevde olan 1 Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) çalışanı ile 1 özel diyetisyenin evine operasyon düzenlendi.
Her iki şüphelinin evinde yapılan aramada, bazı belge ve dokümanlara el konuldu.
Şüpheliler, emniyetteki işlemleri tamamlanmasın ardından çıkarıldıkları mahkemece, "terör örgütüne üye olmak" suçlamasıyla tutuklandı.