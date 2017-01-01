Bartın'da FETÖ/PDY davası

BARTIN (AA) - Bartın'da, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan haklarında dava açılan 5 tutuklu sanığın yargılanmasına başlandı.
Bartın Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya, daha önce meslekten ihraç edilen tutuklu öğretmenler Ali Koç, Sait Şahin, Ahmet Çevik, mühendis Salim Oktay ve akademisyen Taha Arslan ile sanık yakınları ve avukatları katıldı.
Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Taha Arslan, örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullanmadığını öne sürerek, tahliyesini ve beraatini talep etti.
Tutuklu sanıklar Koç, Şahin, Çevik ve Oktay da silahlı terör örgütü üyesi olmadıklarını ileri sürerek, tahliyelerini istedi.
Tüm sanıkların tutukluluk hallerinin devamına hükmeden mahkeme heyeti, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.
Sanıklar hakkında hazırlanan iddianamede, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 5 yıldan 10 yıla kadar hapis cezası isteniyor.