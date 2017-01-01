Darbeci komutan: "Biz emir kuluyuz"

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BURSA (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan ilk isim olan, çantasında "sıkıyönetim atama listeleri" ve "yeni yapılanma" dokümanı ele geçirilen eski Bursa Jandarma Alay Komutanı Albay Yurdakul Akkuş ile 15 sanığın yargılandığı davanın üçüncü duruşması görüldü.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuklu sanıklar Yurdakul Akkuş ile eski rütbeli askerler Murat Y, Yılmaz G, Hakan K, Ali Ç, Kemal Ş, Hacı Hüseyin Ç, Ertuğrul Y, Ayhan Ş, Erkan D, Mustafa E, İbrahim Ç, Ali Y. ve Duran D. ile tutuksuz sanıklar Bilal D. ve Ali B. hazır bulundu.

Duruşmada, 15 Temmuz gecesi Akkuş'u gözaltına alan emniyet mensupları da tanık sıfatıyla dinlendi.

Mahkeme huzurunda ifade veren İl Emniyet Müdür Yardımcısı Ahmet Alaağaçlı, darbe gecesi yaşananları anlattı. İl Emniyet Müdür Vekili Vehbi Karadağ'ın emriyle Osmangazi İlçe Jandarma Komutanlığı önünde önlem aldıklarını belirten Alaağaçlı, ardından Terörle Mücadele Şube Müdürü e ekibi tarafından kendisini sözde sıkıyönetim komutanı ilan eden Akkuş'un gözaltı işlemine eşlik etmeleri yönünde emir aldığını aktardı.

Alaağaçlı, Akkuş'u gözaltına almak için Osmangazi İlçe Jandarma Karakoluna gittiklerini ifade ederek, şöyle devam etti:

"Yanımızda polis ve askerler varken Akkuş'un odasına çıktık. Nizamiye ve bina girişlerinde engellemek isteyen biri oldu, onu sakinleştirerek üst kata çıktık. Üst katta engellenirken biri 'Akkuş burada' dedi. Odasına gittiğimizde önce yalnızdı, sonra bizim arkamızdakiler de gelince oda kalabalık oldu."

Odayı boşalttıklarına işaret eden Alaağaçlı, şunları söyledi:

"Odayı boşalttıktan sonra kendisine bizimle gelmesi gerektiğini söyledik. Akkuş da önce telefonla bir kaç yeri aramak istediğini söyledi. Vali, başsavcı ve emniyet müdür vekiliyle görüştü. Onlar da telefonda bizimle gelmesi gerektiğini söylediler. Akkuş'u gözaltına almaya gittiğimizde, odasında televizyon açıktı ve orada darbe girişimiyle ilgili görüntüler gösteriliyordu. Bir kaç kişiyle odada kaldığımızda Akkuş'a, 'Siz halka rağmen nasıl böyle bir darbe girişiminde bulunuyorsunuz' dedim, Akkuş da 'Biz de emir kuluyuz, emirlere uymak zorundayız' dedi."

Alaağaçlı ardından Akkuş'u gözaltına aldıklarını sözlerine ekledi.

Tanık beyanlarına ilişkin savunmalarını da yapan sanıklar suçlamaları reddederek tahliyelerini talep etti.

Diğer tanıkların da dinlenmesinin ardından mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk halinin devamını, Akkuş'u gözaltına alan emniyet mensuplarıyla bazı askerlerden dinlenmeyenlerin tanık olarak dinlenmeleri için getirilmelerini kararlaştırarak duruşmayı erteledi.