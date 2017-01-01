Futbol: Spor Toto Süper Lig

Stat: Manisa 19 Mayıs
Hakemler: Kutluhan Bilgiç, Baki Tuncay Akkın, Serkan Gençerler
Akhisar Belediyespor: Lukac, Miguel Lopes, Caner Osmanpaşa, Mustafa Yumlu, Kadir Keleş, Soner Aydoğdu, Aykut Çeviker (Dk. 76 Sissoko), Özer Hurmacı, Olcan Adın (Dk. 84 Onur Ayık), Vaz Te (Dk. 70 Larsson), Cikalleshi
Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Gassama (Dk. 46 Lazic), Omeruo, Tzavellas, N'sakala, Guerrier (Dk. 46 Cenk Ahmet Alkılıç), Emre Akbaba, Efecan Karaca, Fernandes (Dk. 72 Plet), Taha Yalçıner, Vagner Love
Goller: Dk. 11 Miguel Lopes, Dk. 69 Cikalleshi, Dk. 83 Özer Hurmacı (Akhisar Belediyespor)
Sarı kartlar: Dk. 25 Efecan Karaca, Dk. 43 Gassama, Dk. 62 Fernandes, Dk. 65 Omeruo (Aytemiz Alanyaspor)
MANİSA (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Akhisar Belediyespor, sahasında Aytemiz Alanyaspor'u 3-0 yendi.
47. dakikada Olcan Adın'ın sağ kanattan ceza alanına ortasında topa bekletmeden vuran Cikalleshi'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.
59. dakikada gelişen Aytemiz Alanyaspor atağında Emre Akbaba'nın sağ çaprazdan yaptığı sert vuruşta, savunmadan seken topu kaleci Lukac uzanarak kornere gönderdi.
69. dakikada Akhisar Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Olcan Adın'ın sağ kanattan ceza alanına ara pasında topla buluşan Cikalleshi'nin aşırtma vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0
83. dakikada ev sahibi ekip bir gol daha buldu. Olcan Adın'ın sol kanattan ceza alanına ortasında arka kale direkte iyi yükselen Özer Hurmacı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0
Karşılaşma, Akhisar Belediyespor'un 3-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.