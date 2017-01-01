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Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

22 Mayıs 2017 Pazartesi, 23:18
Kırıkkale'de trafik kazası: 5 yaralı

KIRIKKALE (AA) - Kırıkkale'de ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin park halindeki kamyona çarpması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye, ehliyetsiz olduğu öğrenilen Ahmet Topal'ın (15) kullandığı 06 DB 8107 plakalı otomobil, Yahşihan ilçesi Yenişehir Mahallesi 254. Sokak'ta virajı almayarak savrulduktan sonra yol dışında park halindeki 71 BB 631 plakalı kamyona çarparak durabildi.

Kazada sürücü Topal ile aynı aileden Nivanur (15), Musa Mert (14) ve Nisanur Topal (11) ile Ahmet Şahin (14) yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınan Musa Mert Topal'ın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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